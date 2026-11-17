Садақ атудан жастар арасындағы Азия чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы Шарджа қаласында (БАӘ) өтетін садақ атудан жастар арасындағы Азия чемпионатына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз 18 және 21 жасқа дейінгі санаттарда бақ сынайды.
U18
Классикалық садақ: Батырхан Зинабдин, Диербек Давлетбеков, Райымбек Майкибаев, Алихан Тұяқ, Әлібек Назеркеш, Ангелина Власова, Айлин Байбатчина, Ясмин Ғалиахмет.
Блоктық садақ: Қалауын Төлендиев, Никита Ивлев, Павел Кузнецов, Сұлтан Жақанбет, Әси Әзімбай, Аяжан Жақсылық, Милана Бурлева, Жанел Шадьярова.
U21
Классикалық садақ: Әлемхан Қабдрахманов, Рахымжан Қамар, Санжар Ержанұлы, Анастасия Солодовникова, Аяла Үсен, Александра Землянова, Самира Жұмағұлова.
Блоктық садақ: Әлімжан Қалымқанов, Данияр Жұмаев, Қуан Рысқұлбек, Андрей Тютюн, Айлана Нұрланова, Юлия Захарова, Диана Юнусова, Жанайым Тұрсынбек.
Айта кетейік, Азия чемпионаты 14-22 желтоқсан аралығында өтеді.
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