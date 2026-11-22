"Реал" Ла Лига аясында қатарынан тоғыз матчта жеңіске жетті
Кездесудің алтыншы минутында қонақтар Пабло Дуранның голының арқасында есеп ашты. Алайда алаң иелері үзілістен кейін таразы басын теңестірді және көп ұзамай жеңісті жұлып алды.
Алдымен 66-минутта Джуд Беллингем "Сельтаның" қақпасын дәл көздеп, командасына есепті теңестіруге мүмкіндік берді. Ал матчтың нүктесін негізгі уақыттың аяқталуына бес минут қалғанда алаңға қосалқы құрамнан шыққан Карлос Эспи қойып, жеңіс голын соқты.
Осылайша, "Реал" барлық турнирді қоса есептегенде қатарынан тоғыз матчта жеңіске жетіп отыр.
Жозе Моуринью шәкірттері соңғы рет 20 қыркүйекте мадридтік "Атлетикоға" 1:2 есебімен есе жіберген болатын.
Содан бері "корольдік клуб" Ла Лигада алты рет, ал УЕФА Чемпиондар лигасында үш рет жеңіске жетті.
Қазіргі уақытта мадридтік команда 33 ұпай жинап, "Барселонамен" ұпай саны бойынша теңесті. Алайда турнир кестесінде, әзірге екінші орында тұр.