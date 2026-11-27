Конференция лигасының төртінші турында "Қайрат" нешінші орынға жайғасты
Сурет: Instagram/f.c.kairat
Алматылық "Қайрат" еурокубоктердің негізгі кезеңіндегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Конференция лигасының жалпы кезеңіндегі төртінші турда "Қайрат" өз алаңында швециялық "Мьельбю" командасын 1:0 есебімен жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sports.kz басылымының жазуынша, төрт турдың қорытындысы бойынша қазақстандық клубтың еншісінде бес ұпай бар. Команда турнир кестесінде 23-орында тұр.
Бұған дейін "Қайрат" латвиялық "Ригамен" (1:1) және италиялық "Аталантамен" (1:1) тең түсіп, грекиялық "Панатинаикосқа" (1:5) есе жіберген болатын.
Конференция лигасының жалпы кезеңінде алматылық клуб румыниялық "Университатя" және нидерландтық "Твенте" командаларымен кездеседі.
Плей-офф кезеңіне үздік 24 команда жолдама алады.
Турнир кестесінде алғашқы сегіздікке енген клубтар бірден 1/8 финалға өтеді. Ал 9-орыннан 24-орынға дейінгі командалар плей-офф кезеңіне жолдама алу үшін қосымша матчтар өткізеді.
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