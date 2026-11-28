Таеквондошы Мария Севостьянова елордадағы Гран-придегі алғашқы кездесуінде жеңіліп қалды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық таеквондошы Мария Севостьянова Астанада өтіп жатқан әлемдік Гран-при сериясында алғашқы жекпе-жегін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 57 келіге дейінгі салмақтағы алғашқы жекпе-жегінде бразилиялық Мария Клара Пачекомен айқасты.
Екі раундтың қорытындысы бойынша Бразилия спортшысы 2:0 есебімен басым түсті. Ал Мария Севостьянова жарыс жолын аяқтады.
Айта кетейік, бұған дейін Рита Бакишева (49 келі) алғашқы кездесуінде қарсыласына жол берген болатын.
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