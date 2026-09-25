Назым Қызайбай Азия ойындарындағы алғашқы кездесуінде-ақ жеңіліп қалды
Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан әйелдер құрамасының өкілі Назым Қызайбай Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарындағы алғашқы жекпе-жегінде жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 54 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында қытайлық Чжао Сюаньмен кездесті.
Үш раундтың қорытындысы бойынша қытайлық боксшы төрешілердің шешімімен 4:1 есебімен жеңіске жетті.
Ал Назым Қызайбай Азиада өнер көрсетуін аяқтады.
Айта кетейік, бұған дейін Сабыржан Аққалықов (80 келіге дейін) жарыс жолынан шығып қалған еді.
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