Карина Ибрагимова бокстан әлем кубогы кезеңінің алтын жүлдесіне таласады
Сурет: olympic.kz
Ташкентте (Өзбекстан) бокстан әлем кубогының финалдық кезеңі жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық боксшы Карина Ибрагимова ақтық сынға жолдама алды.
Отандасымыз 57 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында Наталья Шадринамен (Сербия) жұдырықтасып, 4:1 есебімен басым түсті.
Осылайша Карина Ибрагимова әлем кубогының алтын жүлдесі үшін бақ сынайды.
Айта кетейік, финалдар 3 желтоқсанға жоспарланған.
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