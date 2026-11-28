Даниял Сәбит бокстан әлем кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады
Сурет: olympic.kz
Ташкентте (Өзбекстан) бокстан әлем кубогының финалдық кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғаш болып шаршы алаңға Даниял Сәбит шықты.
Отандасымыз 50 келіге дейінгі салмақта өзбекстандық Шодиержон Меликузиевпен жұдырықтасты.
Нәтижесінде Даниял Сәбит төрешілердің шешімімен қарсыласына 5:0 есебімен жол берді.
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