Фарух Тоқтасынов бокстан әлем кубогының жартылай финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Фарух Тоқтасынов Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан әлем кубогының финалдық кезеңінде ширек финалдық жекпе-жегінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
70 келіге дейінгі салмақта отандасымыз Қырғызстан өкілі Ихтиер Нишоновпен қолғап түйістірді.
Үш раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен Тоқтасынов 5:0 есебімен жеңіске жетті.
Осылайша, отандасымыз жартылай финалға жолдама алып, кем дегенде қола жүлдені еншіледі.
Айта кетейік, бұған дейін Карина Ибрагимова (57 келіге дейін) турнирдің финалына шыққан болатын.
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