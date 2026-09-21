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Технология

Су астындағы күн батареялары 10 метр тереңдікте жұмыс істей бастады

Су астындағы күн батареялары 10 метр тереңдікте жұмыс істей бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 10:59 Сурет: magnific
Қытайлық зерттеушілер алғаш рет нақты теңіз жағдайында 10 метр тереңдікте күн элементтерінің жұмыс істегенін тіркеді. Оңтүстік Қытай теңізінде орналасқан перовскитті модульдер екі сағат ішінде 324 мВт·сағ энергия өндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

New-Science басылымының мәліметінше, алынған электр энергиясы литий-ионды аккумуляторларды зарядтауға жұмсалған. Бұл тәжірибе су астындағы құрылғыларды тікелей күн сәулесі арқылы автономды энергиямен қамтамасыз етуге болатынын көрсетті.

Осы уақытқа дейін су астындағы күн элементтеріне қатысты тәжірибелер негізінен екі метрден аспайтын тереңдікте жүргізілген. Үлкен тереңдікте күн сәулесінің қарқындылығы тез төмендейді, ал судың жарықты сіңіруіне байланысты оның спектрі өзгереді. Сондықтан Жер бетінде жұмыс істеуге арналған кәдімгі күн элементтері су астында тиімділігін жоғалтады.

Юньнань университетінің Вэнь-Хуа Чжан бастаған зерттеу тобы мұндай жағдайларға бейімделген перовскитті күн элементтерін әзірледі. Олар су қабаты арқылы жақсы өтетін күн сәулесінің бөлігіне арнайы бейімделген. Материал негізінен 10 метрге жуық тереңдікте сақталатын көк-жасыл жарықты тиімді түрлендіруге бағытталған.

Тиімділік пен тұрақтылықты арттыру үшін зерттеушілер полигексаметиленгуанидин гидрохлоридін қолданды. Бұл қоспа материалдың электрондық қасиеттерін өзгертіп, электрондарды шығаруды жеңілдеткен, ақаулардың санын азайтқан және кристалдық құрылым ішіндегі галоген иондарының қозғалысын тежеген. Мұндай қозғалыс перовскитті күн элементтерінің деградациясын жылдамдатуы мүмкін. Алдымен құрылғылардың жұмысы зертханада тексерілді.

Ғалымдар әртүрлі тереңдіктегі күн сәулесінің қарқындылығы мен спектрін қайталайтын оптикалық сүзгілер жүйесін жасады. 10 метр тереңдікке сәйкес келетін жарық жағдайында қолжетімді жарық энергиясын электр энергиясына түрлендірудің ең жоғары тиімділігі 34,71% болды.

Қалыпты жерүсті күн сәулесі жағдайында бұл элементтердің ең жоғары тиімділігі 17,08% құрады. Су астындағы жоғары тиімділік элементтердің су әсерінен өзгерген жарық спектріне арнайы бейімделуімен байланысты.

34,71% көрсеткіші 10 метр тереңдікте сақталған, айтарлықтай әлсіз жарықты түрлендіру тиімділігіне қатысты. Сондықтан бұл су астындағы қондырғы жер бетіндегі кәдімгі күн панеліне қарағанда көбірек электр энергиясын өндіреді дегенді білдірмейді.

Бұған дейін Қытай Жердің айналуына әсер ететін алып тағы бір су электр станциясын салып жатқаны хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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