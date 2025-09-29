#Қазақстан
Туризм

Қазақстанға келген туристер елде қанша уақыт демалады және қанша қаражатын шығындайды

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 16:40 Фото: pexels
2025 жылғы 29 қыркүйекте өткен брифингте "Kazakh Tourism" ұлттық компаниясы басқарма төрағасының міндетін атқарушы Даниел Сержанұлы Қазақстанға келетін туристердің демалыс ұзақтығы мен олардың шығындары туралы мәліметтермен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Спикердің айтуынша, статистикаға сәйкес, Қазақстанда 19 курорттық аймақ бар.

"Ең танымал бағыт – Алматы тау кластері. Алматы жалпы туристік ағынның жартысын қамтамасыз етеді. Екінші орында – Щучинск-Бурабай курорттық аймағы, үшінші орында – Маңғыстау. Бұл бағыттар әлі де ең көп сұранысқа ие. Қазақстанға көбінесе Ресейден, Қытайдан, Үндістаннан және Түркиядан туристер келеді. Олар орта есеппен 2–7 күн аралығында демалады. 8–18 күнге дейінгі демалысты таңдаушылар саны айтарлықтай аз – жарты жылда шамамен 500 мың адам", – деді ол.

Сонымен қатар, Даниел Сержанұлы туристердің шығындары олардың келген еліне байланысты екенін атап өтті. Алыс шетелден келген туристер орта есеппен 1 200–2 000 АҚШ доллары жұмсайды. Іскерлік мақсатпен немесе шаңғы туризмі үшін келетіндер одан да көп қаражат шығындайды. Жақын шетелден келетін қонақтардың орташа шығындары – шамамен 800–1 000 АҚШ доллары.

"Орта есеппен бір турист Қазақстанда шамамен 1 500 доллар жұмсайды," – деп түйіндеді спикер.

Бұған дейін Димаш пен халықаралық шоуға қатысушылар Алматының Көк базарында болғанын жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
