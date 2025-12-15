Қазақстаннан Грузия бағытына қарай жаңа әуе рейсі ашылды
Көлік министрлігі ұшу географиясын кеңейтіп, халықаралық рейстер санын арттыруда, деп хабарлайды Zakon.kz.
15 желтоқсанынан бастап қазақстандық SCAT әуе компаниясы Шымкент – Тбилиси бағыты бойынша Грузияға жаңа әуе бағытын іске қосты.
Рейстер аптасына 2 рет — дүйсенбі және жұма күндері — "Boeing 737 MAX 8" және "Boeing 737–800" типті әуе кемелерімен орындалады.
Аталған әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық және туристік ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді деп күтіледі.
