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Туризм

Австралияда маса шағып, сирек кездесетін вирус жұқтырған турист көз жұмды

Маса, Австралия, вирус, турист, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 22:39 Сурет: pixabay
Австралияның солтүстігіне сапарлап барған егде жастағы турист қаза тапты. Оны маса шаққаны, сол арқылы денеге вирустық энцефалит жұққаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы PerthNow (PN) басылымы хабарлады. Перт қаласының 78 жастағы саяхатшысы 2026 жылдың мамырында елдің солтүстігіне сапар шегеді. Сапар барысында ол сирек кездесетін Мюррей алқабындағы энцефалит вирусын жұқтырған. 7 маусымда дәрігерлердің әйелді аман алып қала алмағаны белгілі болды.

Батыс Австралияның Денсаулық сақтау министрлігінің жетекші ғылыми қызметкері, доктор Эндрю Джардин бұл инфекцияға қарсы вакцина жоқ екенін еске салады. Инфекцияның алдын алудың жалғыз жолы - масаларға таланбау.

"Батыс Австралияның солтүстігіндегі жаңбырлы маусым, сондай-ақ одан кейінгі кезең - масалар арқылы таралатын вирустардың белсенділігі үшін ең үлкен қауіп уақыт", - дейді Джардин.

Бұған дейін елімізде Экология министрлігі жасанды жаңбырдың егінге зияны жоқ екенін мәлімдеген болатын.

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