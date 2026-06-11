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Оқиғалар

Алматы тауларында жас жігіт квадроциклмен апатқа ұшырап, көз жұмды

Алматы тауларында жас жігіт квадроциклмен апатқа ұшырап, қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 15:02 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 10 маусымда Алматы қаласындағы Алма-Арасан шатқалында қайғылы оқиға болды – жас жігіт квадроциклмен апатқа ұшырап, қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, ол ағашқа соғылған.

Алматы тауларында жас жігіт квадроциклмен апатқа ұшырап, қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 15:02

Сурет: Zakon.kz

Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл факті бойынша Бостандық аудандық полиция басқармасы тергеу жүргізіп жатқанын мәлімдеді.

Алматы тауларында жас жігіт квадроциклмен апатқа ұшырап, қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 15:02

Сурет: Zakon.kz

"Алдын ала деректер бойынша, оқиға салдарынан 24 жастағы ер адам қаза тапты. Оқиғаның мән-жайы анықталуда", – деді полиция департаменті.
Алматы тауларында жас жігіт квадроциклмен апатқа ұшырап, қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 15:02

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін БҚО-дағы жантүршігерлік жол апаты болып, екі адам қаза тауып, тағы сегізі зардап шеккенін жазғанбыз.

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