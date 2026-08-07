Жер жүзіндегі тарихи нысандардың интерактивті картасы жинақталды
Сурет: thecastlemap
Әлемнің түкпір-түкпіріндегі қамалдар, бекіністер мен сарайлар енгізілген Castlemap атты интерактивті карта іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Картада 141 елдің 6903 тарихи нысаны қамтылған. Әр нысан бойынша фотосуреттер, қысқаша тарихы мен салынған ғасыры туралы мәлімет берілген.
Сайтта ең танымал тарихи орындардың рейтингі де жарияланған. Тізім нысан туралы мақалалардың қанша тілде жазылғанына және олардың қанша рет қаралғанына қарай жасалған.
Үздік үштікке енгендер:
- Версаль сарайы;
- Афина акрополі;
- Тыйым салынған қала.
Ресейдегі тарихи нысандар да картада кеңінен ұсынылған. Олардың ішінде рейтингтің көшін Кремль бастап тұр.
Ал әзірге бұл рейтингте Қазақстаннан бірде-бір тарихи нысан жоқ.
Бұған дейін еліміздегі ежелгі қалалардың бірі қайта жаңғыртудан өтіп жатқанын жазғанбыз.
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