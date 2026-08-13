#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
465.19
536.55
5.61
Туризм

Танымал әуе компаниясы Дубайға ұшу күнін шектеусіз тегін өзгертуге мүмкіндік берді

сомолет, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 14:07 Фото: emirates
"Emirates" әуе компаниясы 2026 жылғы 10 тамыздан бастап жолаушыларға Дубайға сапар күнін ешқандай шектеусіз және тегін өзгертуге мүмкіндік береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Emirates-тің ресми сайтында, компанияның мұндай шешімге келуіне әуе тасымалындағы тұрақсыз жағдай себеп болып отырғандығы жазылған.

Енді Дубайға ұшатын жолаушылар таңдалған тарифке қарамастан, ұшу күнін қалағанынша тегін өзгерте алады.

"Сонымен қатар Emirates Дубайға билеттерді қайтару ақысын төмендетті. Енді сапардан бас тартқан жағдайда тарифке байланысты 25 немесе 50 доллар ұсталады", — делінген компанияның баспасөз хабарламасында.

Ал басқа бағыттарға ұшатын, билетті 2026 жылдың 2 сәуірінен бастап сатып алған жолаушыларға ұшу күнін бір рет тегін өзгерту мүмкіндігі беріледі. Бұл Дубай арқылы ұшатын транзиттік бағыттарға да қатысты. Сондай-ақ тарифті 24 сағатқа дейін тегін бекітіп қоюға болады.

Әуе компаниясы туристік сақтандыру қызметін де кеңейтті. Оның құрамына медициналық шығындар, шұғыл эвакуация, сапардан бас тартқан жағдайда өтемақы және багажға қатысты мәселелер бойынша өтемақы кіреді.

Бұдан бөлек, қарулы қақтығыстар жағдайында қосымша сақтандыру қарастырылған: медициналық шығындарға 25 мың долларға дейін өтемақы төленіп, сапарды 30 күнге дейін тегін ұзартуға мүмкіндік беріледі.

Бұған дейін әлемнің түкпір-түкпіріндегі туристерге ыңғайлы болу үшін құлыптар, қамалдар мен сарайлар көрсетілген интерактивті карта жасалғаны хабарланған. Картада 141 елдегі тарихи нысандар қамтылған. Әр көрікті жер туралы фотосуреттер, қысқаша тарихы және салынған ғасыры көрсетілген

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
багаж
15:16, Бүгін
Таиланд әуежайларында "қауіпті чемоданды" иесі жоқ кезде ашуға болады
Ұшақ, Emirates, әуе компания, Дубай, барлық рейс, тоқтатылды
19:58, 04 наурыз 2026
Әлемдегі жетекші әуе компаниялардың бірі Дубайға қатынайтын барлық рейстің тоқтатылғанын мәлімдеді
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
10:47, 11 наурыз 2026
Қазақстанның тағы бір әуе компаниясы Дубайға рейстерді тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Умар Саламов
17:49, Бүгін
Кыргызский боксёр Саламов уверен в победе над Али Балоевым за титул чемпиона Европы
&quot;Алтай&quot; может получить три очка в КПЛ из-за якобы нарушения у &quot;Кызылжара&quot;
17:38, Бүгін
"Алтай" может получить три очка в КПЛ из-за возможного нарушения у "Кызылжара"
Ислам Чесноков
17:29, Бүгін
Ислам Чесноков перешёл в "Крылья Советов": Тотальный футбол
София Шешукова
17:17, Бүгін
Казахстанская тяжелоатлетка София Шешукова выиграла медаль на дебютном чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: