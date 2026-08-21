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Туризм

Алматы-Гонконг бағытында жаңа әуе рейсі іске қосылады

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 11:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 тамызда Cathay Pacific әуе компаниясы Алматыға қарай жаңа тікелей жолаушылар рейсін іске қосады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әуе компаниясының әлеуметтік желідегі баспасөз қызметінің мәліметінше, алғашқы рейс 2027 жылғы 9 қаңтарға жоспарланған.

Алматы-Гонконг рейс ашылу, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 11:12

Сурет: Instagram/cathaypacific

"Бұл бағыт әуе компаниясының Орталық Азиядағы алғашқы бағыты және Гонконг пен Қазақстанды байланыстыратын жалғыз тікелей жолаушылар бағыты болады", – делінген компания хабарламасында.

Рейстер аптасына үш рет ұшады.

"Қазақстанның іскерлік және мәдени астанасы ретінде Алматы Орталық Азияға шығатын маңызды қақпа саналады. Қала сауда, бизнес және туризмді дамытуға үлкен мүмкіндіктер ұсынады", – деп мәлімдеді Cathay Pacific.

Әуе компаниясының пікірінше, Алматыны өз бағыттар желісіне қосу Гонконгтың жетекші халықаралық авиациядағы позициясын одан әрі нығайтуға деген ұмтылысын күшейтеді.

Бұған дейін, 2026 жылғы 10 тамыздан бастап Emirates жолаушыларға Дубайға сапар күндерін шектеусіз әрі тегін өзгертуге рұқсат берді. Ал 2026 жылғы 16 қазаннан бастап Тайланд әуежайларында күдікті багажды иесінің қатысуынсыз ашуға мүмкіндік берілгені туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
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