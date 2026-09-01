Австриядағы әйгілі тауда гид пен альпинист арасында жанжал шықты
Alpagama жазуынша, оқиға 22 тамызда Гросглокнер тауындағы Мюрцталер-Штайг соқпағында, шамамен 3000 метр биіктікте, Эрцгерцог Иоганн саятшылығы маңында болған.
Гид бастаған топ Польшадағы альпинистпен кездескен. Ол уақытта ер адам әйелі төмен түскенше күтіп тұрған. Осы кезде гид пен альпинист арасында жанжал туып, оқиға видеоға түсіп қалған.
Ер адам әйелі арқанмен жабдықталған via ferrata учаскесімен абайлап төмен түсіп жатқанда, оның үстіндегі тік жотада тұрған. Сол сәтте екі клиентімен бірге арқанға байланған гид жоғарыдан келген.
Польшалық альпинистің айтуынша, гид оның амандасқанына жауап бермей, өзі мен әйелінің арасына тұрып, арқанмен төмен түсе бастаған. Ол әйелді шетке ығыстырған.
"Мен оған бірінші болып түсетінімді айттым, ал оның жауабы өте тәкаппар болды", – деп жазды польшалық альпинист әлеуметтік желіде видео жариялап.
Оның сөзінше, гид өзінің "тау жолбасшысы" екенін алға тартып, альпинистен үндемей, оның әрекетіне көнуді талап еткен.
Жарияланымда Халықаралық альпинизм және спорттық өрмелеу федерациясы мен Австрия тау гидтері қауымдастығы да аталды. Көп ұзамай ұйымдар оқиғаға қатысты пікір білдірді.
"Видеода көрсетілген көріністер біздің мүшелерімізден күтетін мінез-құлыққа сәйкес келмейді. Видеодағы тау гидінің әрекетінен және адамдармен сөйлесу мәнерінен біз үзілді-кесілді алшақтаймыз", – деп мәлімдеді Австрия альпинистері мен шаңғы гидтері қауымдастығы.
Ұйымның хабарлауынша, аймақтағы тау спорты қауымдастығының тәртіптік комитеті оқиғаға қатысты тергеу жұмыстарын бастаған.
Кейбір адамдар гидтің әрекетін орынсыз деп санайды. Әсіресе оның ашуға беріліп, қайта көтеріліп, альпинисті сілкілегені сынға алынды. Дегенмен кейбіреулер адам көп жүретін тау бағыттарында мұндай шиеленісті жағдайлар жиі кездесетінін айтады.
Мұндай бағыттармен тәжірибесі аз, баяу қозғалатын альпинистер де жиі өтеді. Олар өзге адамдардың қозғалысын баяулатып, кезектің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Алайда көпшіліктің пікірінше, гид альпинистерден жол беруін сыпайы түрде сұрап, оларды жай ғана айналып өте алар еді.
Гросглокнер – Альпідегі туристер ең көп баратын шыңдардың бірі. Әсіресе жазғы маусымның қызған кезінде оның көптеген бағыттарында кезек жиі пайда болады.
Бұған дейін жоғалған рюкзагы араға 60 жылға жуық уақыт салып, 86 жастағы альпинистке қайтарылғаны туралы жазған болатынбыз.