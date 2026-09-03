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Жаңа экология министрі жұмысқа кірісе салысымен, кинологтарды марапаттады

Марапаттау, Әлібек Қуантыров, Экология және табиғи ресурстар министрлігі, Қазақы тазы мен төбет күні, кинологтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 19:02 Сурет: ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі
Бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінде Қазақы тазы мен төбет күніне арналған салтанатты іс-шара өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға экология және табиғи ресурстар министрі Әлібек Қуантыров Қазақстан Кинологтар одағының өкілдері, кинологтар, ит өсірушілер, хендлерлер және ұлттық ит тұқымдарын сақтау мен дамытуға үлес қосып жүрген сала мамандары қатысты.

Әлібек Қуантыров қатысушыларды мерекемен құттықтап, қазақы тазы мен төбетті сақтау, олардың асыл тұқымдық және табиғи қасиеттерін дамыту, сондай-ақ отандық кинологияны қолдау бағытындағы жұмыстың маңыздылығын атап өтті.

Салтанатты рәсім барысында ұлттық ит тұқымдарын сақтау, өсімін молайту және отандық кинологияны дамытуға үлес қосқан 20 азамат марапатталды. Оларға Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Құрмет грамоталары мен Алғыс хаттары табысталды.

Айта кетейік, биыл Қазақстанда Қазақы тазы мен төбет күні алғаш рет аталып өтіп отыр. Мерекелік дата ретінде 3 қыркүйектің таңдалуының өзіндік мәні бар. 2024 жылғы дәл осы күні Халықаралық кинологиялық федерация (FCI) қазақ тазысын алдын ала танып, №372 халықаралық стандартын бекітті. Қазақстан тұқымның шыққан елі ретінде танылды.

Қазіргі уақытта елімізде ұлттық ит тұқымдарын сақтау, асыл тұқымдық қорын қалыптастыру, қазақы тазының табиғи және жұмыс қасиеттерін сақтап, халықаралық деңгейде таныту бағытындағы жұмыстар жалғасуда.

Бұған дейін Мемлекет басшысының Жарлығымен Әлібек Сакенұлы Қуантыров Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі болып тағайындалғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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