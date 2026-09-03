Әлібек Қуантыров Қазақстанның жаңа Экология министрі болды
Тиісті Жарлыққа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Әлібек Сакенұлы Қуантыров Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Әлібек Қуантыров 1983 жылғы 14 қарашада Атырау қаласында дүниеге келген. Томск мемлекеттік университеті мен Мичиган университетін бітірген.
Еңбек жолын 2005 жылы ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінде жетекші маманның міндетін атқарушы қызметінен бастады. 2005-2010 жылдары аталған министрлікте әртүрлі қызметтер атқарды.
2010-2013 жылдары ҚР Қаржы министрлігі Бюджеттік жоспарлау және болжау департаменті директорының орынбасары болды.
2013 жылы ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.
2013-2019 жылдары Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінде әртүрлі қызметтерде жұмыс істеді.
2019 жылғы сәуірден 2021 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Кеңсесінің Ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің орынбасары болды.
2021 жылғы ақпанда Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі қызметіне тағайындалды.
2022 жылғы қаңтардан 2024 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі болды.
Кейін KAZENERGY қауымдастығының бас директоры қызметін атқарды.
2024 жылғы 30 шілдеде Әлібек Қуантыров Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары лауазымына тағайындалды. Бұл қызметте ол Назира Нұрбаеваны алмастырды.