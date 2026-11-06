Алматы тауларында туристерге арналған ерекше құрылғы сынақтан өтіп жатыр
Бұл туралы 2026 жылғы 6 қарашада Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Алматыда AG Tag қауіпсіздік жүйесі әзірленіп, сынақтан өтіп жатыр. Бұл – мобильді байланыс, SIM-карта және интернет болмаған жағдайда да адамның координаттарын құтқарушыларға жіберуге мүмкіндік беретін SOS батырмасы бар жеке құрылғы. Жаңа қауіпсіздік жүйесі тауларда және басқа да жетуі қиын аумақтарда іздестіру-құтқару жұмыстарының тиімділігін арттыруға бағытталған".
Құтқару қызметтерінің мәліметінше, Алматы тауларында жыл сайын 1 000-нан астам іздестіру-құтқару жұмысы жүргізіледі. Алайда көптеген туристік бағыттарда ұялы байланыс жоқ. Бұл көмекке мұқтаж адамдардың нақты қай жерде екенін анықтауды қиындатады.
"AG Tag құрылғысы спутниктік навигация арқылы координаттарды өздігінен анықтап, радиоканал арқылы құтқару қызметінің базалық станциясына жібереді. Деректер әр екі секунд сайын жаңартылып отырады. Төтенше жағдай туындаған кезде турист SOS батырмасын бір рет басу арқылы дабыл белгісін жібере алады. Зардап шеккен адамның координаттары кезекші оператордың электрондық картасында көрсетіледі. Қазіргі конфигурацияда сигнал тарату қашықтығы 15 шақырымға дейін жетеді", – деп хабарлады Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Сондай-ақ жүйе құрылғымен байланыстың бар-жоғын бақылауға және сигнал жоғалған жағдайда оның соңғы орналасқан жерін тіркеуге мүмкіндік береді. Базалық станция интернет пен мобильді желіге қосылмай-ақ автономды режимде жұмыс істей алады.
"Жоба аясында туристерге жабдықтарды eGov Mobile қосымшасындағы QR-код арқылы беру тетігі де қарастырылып жатыр. Жорық алдында пайдаланушы бағытын және қай уақытта оралатынын тіркеп, жеке құрылғыны алып, сапар аяқталған соң қайтара алады", – делінген әкімдік хабарламасында.
Алматының негізгі туристік бағыттарында жабдықтарды беретін 12 пункттен тұратын желі құру жоспарланған. Олардың қатарында Алма-Арасан, Аюсай, Медеу, Қимасар, Көк-Жайлау, Бутаковка және Шымбұлақ бар.
Қазіргі уақытта әзірлеме Алматының алты таулы бағытында сынақтан өткен. Олардың қатарында Турист, Панорама, Букреев және Фурманов шыңдарының маңы, сондай-ақ Үлкен Алматы көлі бар. Сынақтар әртүрлі ауа райы жағдайында, соның ішінде биік таулы аймақтарда жүргізілген.
Бұдан бөлек, Алматы қаласының Құтқару қызметімен және ҚР ТЖМ Республикалық жедел-құтқару жасағымен бірлескен сынақтар өткізілді. Олар ұялы байланыс жоқ аумақтарды да қамтыды.
"Тексеру нәтижесінде жүйенің жұмысқа жарамдылығы расталды. Қазіргі уақытта одан әрі сынақтан өткізу үшін құрылғылардың алғашқы партиясы дайындалды", – деп хабарлады әкімдік.
2026 жылдың соңына дейін Алматы туристері мен альпинистік қауымдастықтарының қатысуымен пилоттық сынақтарды бастау жоспарланып отыр. Жобаға қалалық ТЖД, Альпинизм федерациясы және визит-орталықтар да қатысады.
Алдағы уақытта бұл технологияны тек Алматы тауларында ғана емес, Қазақстанның басқа да туристік аймақтары мен жетуі қиын аумақтарында қолдану көзделген.
AG Digital KZ әзірлемесі Алматы қаласының Цифрландыру басқармасының қатысуымен жүзеге асырылып жатыр.