Түркиядағы жер сілкінісінің соңы тасқын суға айналды
Milliyet басылымының мәліметінше, ондаған үй мен кәсіпорындарды су басып, жолдарға зақым келген.
Trabzon şiddetli yağış sele yol açtı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda da araçları suya gömülen sürücüler zor anlar yaşadı pic.twitter.com/bw2JvjPPKR— Habertürk (@Haberturk) June 3, 2025
Trabzon’da sel felaketi: 1 kişi kayıp #İlkBakış @zafersoken pic.twitter.com/xtnCsvLxg1— NOW HABER (@nowhaber) June 4, 2025
Сонымен қатар, жоғалып кеткен 72 жастағы ер адамды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Trabzon'daki selde mahsur kalan kadın, güvenli alana ulaşmaya çalışıyor.— Neden TT oldu? (@nedenttoldu) June 3, 2025
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Тұрғындар оқиға орнынан фото-видео материалдарды белсенді түрде бөлісуде.
#Trabzon'un hâline bakın.— Kenan Evren (@kennevrnn) June 3, 2025
Trbzonu yöneten muhalif bir belediye olsa tüm gün haber kanallarında canlı yayın yapılır, troller avazı çıktığı kadar bağırır, hatta kayyum atansın tağı açılırdı, ama olsundu kol kırılır yen içinde kalır.#Rezillik iki yüzlülük #besbelli #muğla deprem… pic.twitter.com/6ypupYUGcM
Бұған дейін Балиге есірткі алып өтпек болған үш саяхатшының өлім жазасына кесілгендігі хабарланған болатын.