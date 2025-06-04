#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Әлем

Түркиядағы жер сілкінісінің соңы тасқын суға айналды

Түркиядағы жер сілкінісінің соңы тасқын суға айналды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2025 16:28 Сурет: pixabay
2025 жылғы 3 маусымға қараған түні Түркияның Мармарис курортында жер сілкінісі болды. 69 адам зардап шегіп, бір адам қаза тапты. Алайда табиғаттың тосынсыйы мұнымен біте қоймады, Трабзон қаласында толассыз жауған жаңбырдың соңы тасқын суға әкелді, деп хабарлайды Zakon.kz

Milliyet басылымының мәліметінше, ондаған үй мен кәсіпорындарды су басып, жолдарға зақым келген.

Сонымен қатар, жоғалып кеткен 72 жастағы ер адамды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Тұрғындар оқиға орнынан фото-видео материалдарды белсенді түрде бөлісуде.

Бұған дейін Балиге есірткі алып өтпек болған үш саяхатшының өлім жазасына кесілгендігі хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жердегі орман өртінің түтіні ғарыштан байқалды
Әлем
12:54, Бүгін
Жердегі орман өртінің түтіні ғарыштан байқалды
Владимир Жириновскийдің туыстары саясаткердің мұрасын бөлісе алмай жүр
Әлем
12:37, Бүгін
Владимир Жириновскийдің туыстары саясаткердің мұрасын бөлісе алмай жүр
Францияда ер адам мешіттен Құранды ұрлап, ғимараттың табалдырығында өртеп жіберді
Әлем
12:28, Бүгін
Францияда ер адам мешіттен Құранды ұрлап, ғимараттың табалдырығында өртеп жіберді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: