Түркиядағы жер сілкінісінің соңы тасқын суға айналды

Milliyet басылымының мәліметінше, ондаған үй мен кәсіпорындарды су басып, жолдарға зақым келген.

Сонымен қатар, жоғалып кеткен 72 жастағы ер адамды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Тұрғындар оқиға орнынан фото-видео материалдарды белсенді түрде бөлісуде.

#Trabzon'un hâline bakın.



Trbzonu yöneten muhalif bir belediye olsa tüm gün haber kanallarında canlı yayın yapılır, troller avazı çıktığı kadar bağırır, hatta kayyum atansın tağı açılırdı, ama olsundu kol kırılır yen içinde kalır.#Rezillik iki yüzlülük #besbelli #muğla deprem… pic.twitter.com/6ypupYUGcM