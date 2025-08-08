Ашуланған ер адам келінін курорт бассейнінде суға батырып жібере жаздады
CNN деректеріне сәйкес, 62 жастағы Ұлыбритания азаматы Марк Рэймонд Гиббон отбасымен бірге Флорида штатының Давенпорт қаласындағы Solterra Resort демалыс орнында демалып жатқан.
3 тамыз кешкісін Полк округінің шериф кеңсесінің қызметкерлері үйдің артқы ауласындағы бассейнде болған жанжал туралы хабар алып, оқиға орнына барған.
Зардап шеккен әйел мен куәгерлердің айтуынша, Гиббон 33 жастағы келінімен бірге бассейнде болған кезде, немерелеріне байланысты дау шығып, жанжал кезінде ол келінінің басын бірнеше рет суға батырып, тыныс алуына мүмкіндік бермеген.
Құрбаның тоғыз жастағы қызы анасын тұншықтырмақ болған Гиббонға кедергі келтіру үшін бассейнге секірді. Шериф кеңсесінің хабарлауынша, Гиббон тек көрші жалдамалы үйде тұратын екі әпке полиция шақырғанын айтып, құрбанның мәлімдемесіне сілтеме жасағаннан кейін ғана тоқтаған.
Гиббон тұтқындалып, оған дене жарақатын келтіру және екінші дәрежелі кісі өлтіруге әрекет жасау бойынша айып тағылды.
