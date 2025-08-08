#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Ашуланған ер адам келінін курорт бассейнінде суға батырып жібере жаздады

Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 10:59 Фото: pixabay
Флорида штатындағы (АҚШ) демалыс орнында келінін бассейнде батырып өлтірмек болды деген күдікпен британдық демалушыға кісі өлтіруге оқталу бойынша айып тағылды.

CNN деректеріне сәйкес, 62 жастағы Ұлыбритания азаматы Марк Рэймонд Гиббон отбасымен бірге Флорида штатының Давенпорт қаласындағы Solterra Resort демалыс орнында демалып жатқан.

3 тамыз кешкісін Полк округінің шериф кеңсесінің қызметкерлері үйдің артқы ауласындағы бассейнде болған жанжал туралы хабар алып, оқиға орнына барған.

Зардап шеккен әйел мен куәгерлердің айтуынша, Гиббон 33 жастағы келінімен бірге бассейнде болған кезде, немерелеріне байланысты дау шығып, жанжал кезінде ол келінінің басын бірнеше рет суға батырып, тыныс алуына мүмкіндік бермеген.

Құрбаның тоғыз жастағы қызы анасын тұншықтырмақ болған Гиббонға кедергі келтіру үшін бассейнге секірді. Шериф кеңсесінің хабарлауынша, Гиббон тек көрші жалдамалы үйде тұратын екі әпке полиция шақырғанын айтып, құрбанның мәлімдемесіне сілтеме жасағаннан кейін ғана тоқтаған.

Гиббон тұтқындалып, оған дене жарақатын келтіру және екінші дәрежелі кісі өлтіруге әрекет жасау бойынша айып тағылды.

Бұған дейін 52 жастағы америкалық миллионер Эшер Уоткинс Африкада ірі буйволға аңшылық кезінде қаза тапқан болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
