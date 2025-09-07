АҚШ-та тікұшақ апатқа ұшырап, борттағылардың барлығы мерт болды
Сурет: pixabay
2025 жылдың 6 қыркүйегінде Лейквилль қаласы маңында (Миннесота, АҚШ), Эйлейк шағын әуежайы жанында тікұшақ апатқа ұшырап, отқа оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жергілікті билік әуе апатынан аман қалғандар жоқ екенін айтты, деп жазады Fox News.
Полицияның мәліметінше, офицерлер құлаған Robinson R66-ны жергілікті уақыт бойынша сағат 14:45 шамасында тапқан. Бортта қанша адам болғаны да белгісіз.
Тікұшақ далалы аймақта апатқа ұшырағандықтан ол маңда ешкім зардап шеккен жоқ.
АҚШ-тың ұлттық көлік қауіпсіздігі кеңесі (NTSB) тікұшақ "белгісіз жағдайларда құлап, содан кейін өртенгенін" хабарлады. АҚШ-тың Федералды авиация басқармасы (FAA) да хабардар етілді.
Тергеу шараларын NTSB және FAA өз мойнына алды. Лейквилл Миннеаполистен оңтүстікке қарай 30 шақырым және Сент-Полдан оңтүстікке қарай 40 шақырым жерде орналасқан.
