Испанияда бақилық болған кейуананы ұшақ бортына ұйықтап жатқан адам ретінде жеткізген
Бес адамнан тұратын британдық отбасы бақилық болған әжесінің денесін EasyJet ұшағының бортына тиеп, Малагадан Лондонның Гатвик әуежайына жетіп алмақ болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Mirror куәгерлерге сілтеме жасай отырып, бірнеше адам әйелді мүгедектер арбасымен ұшаққа жеткізіп, одан кейін оны көтеріп алып, борттағы орнына отырғызғанын жазады.
"Бес туысы 89 жастағы әйелді ұшаққа отыруына көмектескен. Куәгерлердің айтуынша, олар әуе компания қызметкерлеріне кейуананың өзін нашар сезініп, дәрі салған соң ұйқыға кеткенін айтқан", делінген хабарламада.
Жолаушылардың айтуынша, кейуана ұшаққа әкелген кезде өлі болған, бірақ экипажға ұшар алдында әйелдің қайтыс болғаны хабарланған. Нәтижесінде ұшуға дайындалып тұрған ұшақ кері айналуға мәжбүр болған, салдарынан ұшу уақыты 12 сағатқа кешіктірілді.
