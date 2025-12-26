Түркиялық әйел сәбиін төртінші қабаттан лақтырып жіберген
Фото: pexels
Түркияның Диярбакыр қаласында үш айлық қызын төртінші қабаттағы терезеден лақтырып жіберді деген күдікпен әйел адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Habertürk газетінің мәліметінше, сәби ауыр жарақат алған. Оқиға орнына полиция мен жедел жәрдем қызметкерлері келгенімен, баланы аман алып қалу мүмкін болмаған.
Белгілі болғандай, әйелде психологиялық мәселелер болған. Оқиға болған күні ол қайын атасының үйінде қонақта жүрген. Мұндай әрекетке не себеп болғаны әзірге белгісіз.
Басылымның жазуынша, нәрестенің мәйіті сот-медициналық сараптама жүргізу үшін мәйітханаға жеткізілген.
Қазіргі таңда оқиғаға байланысты тергеу жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін National Geographic видеосы желіде вирусқа айналғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript