Бағалы металдардың бағасы күрт өсті
Сауда деректеріне сәйкес, Қазақстан уақытымен сағат 19:03-тегі жағдай бойынша Нью-Йорк биржасында 2026 жылдың наурыз айында жеткізілетін палладийдің бағасы 2,35%-ға өсіп, бір трой унциясы 1 727 АҚШ долларын құрады.
Сол уақытта 2026 жылдың қаңтар айында жеткізілетін платинаның бағасы 5,8%-ға қымбаттап, бір трой унциясы 2 258,5 АҚШ долларына жетті.
Сондай-ақ 2026 жылдың ақпан айында жеткізілетін алтын мен 2026 жылдың наурыз айында жеткізілетін күмістің бағасы да өсті.
Алтынның бағасы 1,33%-ға көтеріліп, бір трой унциясы 4 401,3 АҚШ долларын құраса, күмістің бағасы 7,74%-ға өсіп, бір трой унциясы 75,915 АҚШ долларына жетті.
Бұған дейін бағалы металдардың бағасы күрт төмендеген болатын.
Еске сала кетейік, қаржы маманы 2026 жылы алтын бағасы өседі деп болжаған еді.