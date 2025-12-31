#Халық заңгері
Әлем

Бағалы металдардың бағасы күрт өсті

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 09:23 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Нью-Йорк тауар биржасында платина, палладий, алтын және күміске арналған келісімшарттардың бағасы 1,33%-дан 7,74%-ға дейін көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда деректеріне сәйкес, Қазақстан уақытымен сағат 19:03-тегі жағдай бойынша Нью-Йорк биржасында 2026 жылдың наурыз айында жеткізілетін палладийдің бағасы 2,35%-ға өсіп, бір трой унциясы 1 727 АҚШ долларын құрады.

Сол уақытта 2026 жылдың қаңтар айында жеткізілетін платинаның бағасы 5,8%-ға қымбаттап, бір трой унциясы 2 258,5 АҚШ долларына жетті.

Сондай-ақ 2026 жылдың ақпан айында жеткізілетін алтын мен 2026 жылдың наурыз айында жеткізілетін күмістің бағасы да өсті.

Алтынның бағасы 1,33%-ға көтеріліп, бір трой унциясы 4 401,3 АҚШ долларын құраса, күмістің бағасы 7,74%-ға өсіп, бір трой унциясы 75,915 АҚШ долларына жетті.

Бұған дейін бағалы металдардың бағасы күрт төмендеген болатын.

Еске сала кетейік, қаржы маманы 2026 жылы алтын бағасы өседі деп болжаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
