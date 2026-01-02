Ауғанстанда топан судан 17 адам опат болды
Ауғанстанда тасқын судан 17 адам көз жұмып, тағы 11 тұрғын жарақат алған, деп хабарлайды Zakon.kz.
"24kz" телеарнасының ақпаратынша, елді ұзақ уақыт құрғақшылық жайлаған болатын. Кенеттен жаңбыр құйып, қар жауып соңы тасқынға ұласты. Апат салдарынан 1800-ден астам үй қирап, біраз мал суға кетті.
Қазір құтқару шаралары жалғасып, залал мөлшерін бағалау жұмыстары жүріп жатыр.
