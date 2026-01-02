#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Әлем

Ауғанстанда топан судан 17 адам опат болды

Ауғанстанда топан судан 17 адам опат болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 16:56 Сурет: freepik
Ауғанстанда тасқын судан 17 адам көз жұмып, тағы 11 тұрғын жарақат алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24kz" телеарнасының ақпаратынша, елді ұзақ уақыт құрғақшылық жайлаған болатын. Кенеттен жаңбыр құйып, қар жауып соңы тасқынға ұласты. Апат салдарынан 1800-ден астам үй қирап, біраз мал суға кетті.

Қазір құтқару шаралары жалғасып, залал мөлшерін бағалау жұмыстары жүріп жатыр.

Бұған дейін Швейцариядағы алапат өрттен зардап шеккен 80 адам ауыр халде жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында жол апатынан 11 жастағы қыз көз жұмып, жеті адам зардап шекті
10:53, 26 қыркүйек 2025
Ақмола облысында жол апатынан 11 жастағы қыз көз жұмып, жеті адам зардап шекті
Конгода қарулы қақтығыс кезінде 17 адам қаза тапты
09:21, 28 қаңтар 2025
Конгода қарулы қақтығыс кезінде 17 адам қаза тапты
Адам Қадыров 17 жасында Шешенстан Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болды
16:23, 23 сәуір 2025
Адам Қадыров 17 жасында Шешенстан Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: