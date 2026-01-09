Өзбекстанда қажылыққа қатысты алаяқтық әшкереленді
Туристік агенттік "Jalolquduq Aviatrans" атымен танымал болған. Оның қызметін шамамен 20 мыңға жуық адам пайдаланған. Алаяқтар қажылыққа барушылардан жалпы сомасы 22,8 млн АҚШ доллары көлемінде қаржы жинаған. Бұл ақпаратты 8 қаңтарда Өзбекстан Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі Telegram-арнасында жариялады.
Компанияның заңсыз әрекеттері ірі қаржылық заңбұзушылықтарға әкелген:
- салықтар мен міндетті төлемдерден жалтару сомасы 15,3 млрд сумнан асты;
- мемлекетке келтірілген жалпы залал 1,8 млрд сум деп бағаланды.
Қажыларды қабылдауға қажетті жағдай мен дайындықтың болмауы салдарынан Сауд Арабиясында 534 Өзбекстан азаматы қиын жағдайға тап болған.
"Оларды Өзбекстанға қайтару үшін арнайы рейстер ұйымдастыруға тура келді", – делінген ақпаратта.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта қылмыстық схеманы ұйымдастыруға қатысы бар 13 адам ұсталды, тағы бір тұлға жауапкершілікке тартылды.
