Әлем

Ұлыбритания Украинаға "Мәскеуге дейін жете алатын" баллистикалық зымырандар тапсырады

Ұлыбритания билігі Украинаға шамамен 500 шақырым қашықтықтағы нысаналарды жоюға қабілетті Nightfall (&quot;Сумерки&quot;) баллистикалық зымырандарын бермек. , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 08:42 Сурет: pexels
Ұлыбритания билігі Украинаға шамамен 500 шақырым қашықтықтағы нысаналарды жоюға қабілетті Nightfall ("Сумерки") баллистикалық зымырандарын бермек. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.

Daily Mail басылымының мәліметінше, бұл зымырандар салмағы 200 келіге жуық оқтұмсықтармен жабдықталған және "Мәскеуге дейін жету мүмкіндігіне ие".

Осыған дейін Ұлыбританияның Қорғаныс министрлігі отандық компанияларға 9 миллион фунт стерлинг көлеміндегі келісімшарт аясында аталған зымырандардың алғашқы үш тәжірибелік үлгісін әзірлеп, жасап және жеткізуді тапсырған болатын.

Сонымен қатар, бұған дейін АҚШ Таиланд пен Камбоджаға 45 миллион доллар бөлуге ниетті екені хабарланған еді. Оның 10 миллион доллары миналарды тазалау мен жарылмай қалған оқ-дәрілерді залалсыздандыруға бағытталмақ.

