Таиландтағы тағы бір қайғылы оқиға: жолаушылар пойызы апатқа ұшырап, отқа оранды

Теміржол, жолаушылар пойызы, Таиланд, қайғылы оқиға, кран, жол апаты, өрт, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 19:46 Сурет: pixabay
Бангкок – Убон Ратчатхани жолаушылар пойызы құрылыс кранына соғылып, рельстен шыққан. Салдарынан бірнеше вагонда өрт болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Thai PBS телеарнасының хабарлауынша, кран пойыз жүретін жолға құлаған. 32 адамның өмірін жалмаған трагедия Сикхио ауданындағы жедел теміржол желісінің эстакадасы тұрғызылып жатқан жерде болды.

Накхонратчасима провинциясының денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша, зардап шеккендердің жалпы саны - 99, қаза тапқандар – 32 адам, ауыр жарақат алғандар – жеті, орташа ауыр жарақат алғандар – 19, жеңіл жарақат алғандар – 38, хабар-ошарсыз кеткендер - үшеу.

Бұған дейін Пхукет аралының маңында туристер толы катер балық аулауға арналған кемемен соқтығысқан. Бортта экипаждың үш мүшесі және 52 турист болды, олардың арасында Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Ресей азаматтары да бар. ҚР Сыртқы істер министрлігі Таиландтағы апат кезінде зардап шеккен қазақстандық туристердің жағдайы туралы ақпаратпен бөлісті.

