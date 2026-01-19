Испанияда екі пойыз рельстен шығып, қозғалыс тоқтатылды
Сурет: wikipedia
Испанияның теміржол инфрақұрылымының операторы Adif Кордова провинциясында екі жоғары жылдамдықты пойыздың рельстен шығып кеткені туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компания бұл ақпаратты X әлеуметтік желісіндегі (бұрынғы Twitter) парақшасында жариялаған.
"Малага – Пуэрта-де-Аточа (Мадрид) бағытымен жүрген LD AV Iryo 6189 жоғары жылдамдықты қалааралық пойызы рельстен шығып, көршілес жолға ауысқан. Сол жолмен келе жатқан Пуэрта-де-Аточа – Уэльва бағытының LD AV 2384 пойызы да рельстен шықты", – делінген хабарламада.
Нақтылағандай, Севилья мен Мадрид арасындағы жоғары жылдамдықты теміржол желісімен жүрген пойыздар кері, бастапқы жөнелту пункттеріне бағытталып жатыр. Қозғалыс уақытша тоқтатылды.
Оқиға орнына жедел қызметтер жіберілді.
Қазіргі уақытта зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga – Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha – Huelva , que también ha descarrilado.— INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026
Бұған дейін Пашинянның армяндарды би кешіне шақырғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript