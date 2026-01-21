#Халық заңгері
Әлемде ішімдікке сұраныс күрт төмендеп, 22 миллиард доллардың тауары қоймаларда қаңтарылып қалды

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 14:42 Фото: pexels
Дүниежүзіндегі ең ірі алкоголь өндіруші компаниялар сұраныстың күрт төмендеуіне тап болып, қоймаларда рекордтық көлемде – 22 миллиард долларлық спирттік ішімдіктер қоры қалып қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Financial Times басылымының мәліметіне сүйенсек, қорда виски, коньяк және текила өндірісінде қолданылатын алкогольді қоспалар жинақталып қалған. Артық өнім көлемін азайту үшін өндірушілер өндірісті қысқартып, баға саясатын қайта қарауға мәжбүр.

Кейбір компаниялар зауыттарын уақытша тоқтатып жатса, басқалары өнімнің бағасын арзандатып, сатылымды жеделдетуге тырысып отыр.

"Қазіргі жағдай COVID-19 пандемиясы кезінде қабылданған шешімдердің салдары болып отыр. Сол кезде карантин кезіндегі ішімдікті тұтынудың күрт өсуіне байланысты компаниялар жоғары сұраныстың сақталатынын болжап, өндірісті айтарлықтай арттырған", – деп жазды басылым.

Алайда кейінгі жылдары нарық кері бағытта өзгерді. Ішімдікке деген сұраныс халықтың табысының төмендеуі мен инфляцияның өсуіне байланысты азайды.

Сонымен қатар сала өкілдері орта мерзімді перспективада нарықтың қалай дамитынын дәл болжау қазір өте қиын екенін мойындап отыр.

Бұған дейін 2025 жылы Қытай халқы 3,39 млн адамға азайғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
