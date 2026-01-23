#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Әлем

Жапонияда бұрынғы түрмені сәнді қонақүйге айналдырды

Жапонияда бұрынғы түрмені сәнді қонақүйге айналдырды , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 12:27 Сурет: pixabay
2026 жылдың маусым айында люкс санатындағы қонақүй қонақтарын қабылдай бастайды. Бұл Жапонияда бұрынғы түрме ғимаратынан жасалған алғашқы қонақүй болмақ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қонақүйдің ресми сайтындаға ақпаратқа сүйенсек, келушілерге 48 люкс нөмір ұсынылады. Әрбір нөмір бұрынғы жалғыз адамға арналған түрме камераларынан қайта жабдықталған. Нөмірлер бірнеше аймаққа бөлінген, атап айтқанда:

  • ұйықтауға арналған аймақ;
  • демалуға арналған аймақ;
  • тамақтануға арналған аймақ.

Сонымен қатар интерьер дизайны бұл орынның өткен тарихы мен қазіргі заман арасындағы айқын контрастты көрсетуге бағытталған. Мұнда кірпіш қабырғалар ағаштан жасалған жайлы интерьер элементтерімен үйлесім тапқан.

Бір түнге арналған нөмір бағасы 200–260 АҚШ доллары аралығында болады.

Сурет: hoshinoresorts

Нара түрмесі 2017 жылы ұлттық мәдени мұра нысаны ретінде танылып, ғимарат толық әрі мұқият түрде қайта жөндеуден өткізілді. Соның арқасында қонақүй тарихи сәулеттік ерекшеліктерін сақтап қалды. Атап айтқанда, қызыл кірпіштен қаланған қасбеттері, болат қаңқалары және радиалды орналасқан бұрынғы түрме блоктары сол күйінде қалған.

"Сонымен қатар қонақүйдің жанынан бұл орынның түрме ретіндегі өткен тарихына арналған музей келушілер үшін ашылады", – делінген қонақүйдің ресми сайтында.

Осылайша Нара префектурасының билігі өңірдің туристік әлеуетін арттыруды көздеп отыр. Жоспар бойынша, келетін туристердің орташа шығынын көбейтіп, олардың Нарада бір тәуліктен артық уақыт аялдауына жағдай жасау мақсаты қойылған.

Қазіргі таңда туристер өңір аумағында орта есеппен 45 АҚШ долларын ғана жұмсайды. Бұл көрсеткіш ел бойынша орташа деңгейден – 70 доллардан – едәуір төмен.

Бұған дейін Ким Чен Ынның шипажайдың ашылуына қатысқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бұрынғы президент көмекшісі Қанат Шарлапаев "Атамекен" ҰКП төрағасы болып сайланды
13:04, Бүгін
Бұрынғы президент көмекшісі Қанат Шарлапаев "Атамекен" ҰКП төрағасы болып сайланды
Жапонияда әлемдегі ең көне жәдігерлердің бірі табылды
12:26, 01 желтоқсан 2025
Жапонияда әлемдегі ең көне жәдігерлердің бірі табылды
Жапонияда жойқын жер сілкінісі болды
10:25, 07 қазан 2025
Жапонияда жойқын жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: