Жапония 15 жыл бұрынғы АЭС-тегі апаттан кейін саланы қайта жаңғыртуға көшті
ТАСС агенттігінің мәліметінше, бұл – 14 жыл ішіндегі алғашқы электр беру әрекеті. Станция реакторлары 2011 жылы болған Фукусима-1 атом электр станциясы апатынан кейін бір жыл ішінде кезең-кезеңімен тоқтатылған болатын.
Қазір шамамен бір тәулік ішінде электр беру қуаты біртіндеп арттырылып, оңтайлы деңгейге жеткізіледі. Бұдан кейін сынақ процесі тоқтатылып, мамандар алынған деректерге жан-жақты талдау жүргізеді.
Реакторды толыққанды коммерциялық пайдалануға беру 18 наурызға жоспарланып отыр.
Жапонияның атом энергетикасын қадағалау басқармасы "Касивадзаки-Карива" станциясындағы техникалық мәселелер нысанның өзіне қауіп төндірмейтінін мәлімдеді. Радиоактивті заттардың таралуы немесе станция аумағында және оған жақын жерлерде радиация деңгейінің өзгеруі тіркелмеген.
