Қытайдағы демалыс аймағында қайық апатқа ұшырап, бірнеше турист қаза болды
Сурет: pixabay
Қытайдың оңтүстік-батысындағы Юньнань провинциясының Чусун қаласындағы демалыс аймағында қайық апатқа ұшырады. Салдарынан екі адам қаза тауып, тағы екеуі ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синхуа агенттігінің жазуынша, қайғылы оқиға 17 ақпанда кешке Дунхуа ауылындағы Лянсиван туристік курортында болды.
Белгілі болғандай, оқиға орнына шұғыл құтқару күштері мен өрт сөндірушілер жіберілген.
Бұған дейін Бразилияда туристер толы кеме суға кетіп, жеті адам із-түзсіз жоғалып, екі адам қаза тапқанын жазғанбыз.
