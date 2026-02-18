#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Әлем

Қытайдағы демалыс аймағында қайық апатқа ұшырап, бірнеше турист қаза болды

Қытайдағы демалыс аймағында қайық апатқа ұшырап, бірнеше турист қаза болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 11:34 Сурет: pixabay
Қытайдың оңтүстік-батысындағы Юньнань провинциясының Чусун қаласындағы демалыс аймағында қайық апатқа ұшырады. Салдарынан екі адам қаза тауып, тағы екеуі ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синхуа агенттігінің жазуынша, қайғылы оқиға 17 ақпанда кешке Дунхуа ауылындағы Лянсиван туристік курортында болды.

Белгілі болғандай, оқиға орнына шұғыл құтқару күштері мен өрт сөндірушілер жіберілген.

Бұған дейін Бразилияда туристер толы кеме суға кетіп, жеті адам із-түзсіз жоғалып, екі адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Нигерияда қайық аударылып, 40 шақты адам қайтыс болды
10:15, 19 мамыр 2025
Нигерияда қайық аударылып, 40 шақты адам қайтыс болды
Қытайдағы көкөніс базарында бірнеше адам тірідей өртенді
17:48, 04 қаңтар 2025
Қытайдағы көкөніс базарында бірнеше адам тірідей өртенді
Балқаш маңындағы тасжолда болған жантүршігерлік жол апатынан жеті адам қаза тапты
10:04, 06 шілде 2025
Балқаш маңындағы тасжолда болған жантүршігерлік жол апатынан жеті адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первое противостояние Казахстан - Узбекистан в боксе в 2026 году завершилось разгромом и нокаутом
13:36, Бүгін
Первое противостояние Казахстан - Узбекистан в боксе в 2026 году завершилось разгромом и нокаутом
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
13:12, Бүгін
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
12:59, Бүгін
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
12:50, Бүгін
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: