#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Әлем

48 адам қаза тапты: Бразилияда қарғын су табыттарды ағызып әкеткен

48 адам қаза тапты: Бразилияда қарғын су табыттарды ағызып әкеткен , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 11:13 Сурет: freepik
Бразилияның Минас-Жерайс штатында нөсер жаңбыр салдарынан су тасқыны болды. Су басқан аумақта жерлеу қызметін көрсететін мекеме де қалып, қоймадағы бірнеше табытты су ағызып әкетіп, көшелерге шығарып жіберген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Газета.ru басылымының жазуынша, тасқын су табыттарды қала көшелеріне дейін алып шыққан.

Аймақта төтенше жағдай режимі енгізілді.

Қарғын су мен лай көшкіндері салдарынан тұрғын үйлер мен инфрақұрылым нысандары зардап шекті. Соңғы мәліметтер бойынша, табиғи апаттан 48 адам қаза тапқан.

Минас-Жерайс шататы – Бразилияның тарихи әрі өндірістік тұрғыдан маңызды өңірлерінің бірі.

Бұған дейін Оңтүстік Қазақстанда өзендегі су деңгейі көтеріліп, жолды су шайып кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мексикадағы табиғи апат: 130 адам қаза тапты немесе хабар-ошарсыз кетті
20:29, 15 қазан 2025
Мексикадағы табиғи апат: 130 адам қаза тапты немесе хабар-ошарсыз кетті
Түркияда су тасқынынан 13 адам қаза тапты
09:28, 16 наурыз 2023
Түркияда су тасқынынан 13 адам қаза тапты
Ыстамбұлда толассыз жауған жаңбырдан бір ауданды, метро мен кітапхананы су басты
09:58, 06 қыркүйек 2023
Ыстамбұлда толассыз жауған жаңбырдан бір ауданды, метро мен кітапхананы су басты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
13:16, Бүгін
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
12:57, Бүгін
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
12:38, Бүгін
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
12:24, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: