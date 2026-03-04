Али Хаменейдің ұлы Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы атанды
Жергілікті Iran International басылымы ақпараттандырылған дереккөздерге сілтеме жасап, Иранның Сарапшылар ассамблеясы Али Хаменейдің ұлы Моджтаба Хаменейді елдің келесі жоғарғы көшбасшысы етіп сайлағанын хабарлады.
Басылым мәліметінше, бұл шешім Ислам революциясы сақшылары корпусының (КСИР) қысымымен қабылданған.
Ал басқа бірқатар БАҚ 56 жастағы Моджтаба Хаменей әзірге жоғарғы көшбасшы лауазымына негізгі үміткер ретінде қарастырылып жатқанын жазады. Иран билігі оның тағайындалғанын 4 наурыз күні таңертең ресми түрде жариялауы мүмкін.
Аятолла Али Хаменей Иранды 1989 жылдан бері басқарған. Ол Израиль мен АҚШ жасаған шабуыл кезінде қаза тапқан. Алған жарақаттарынан оның жұбайы Мансуре Ходжасте де көз жұмды.
3 наурызда аятолланың ұлы Моджтаба Хаменейдің аман екені, қазіргі уақытта қаза тапқандардың отбасыларына көмектесіп, ел мәселелерімен айналысып жүргені белгілі болды.