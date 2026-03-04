#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Әлем

Али Хаменейдің ұлы Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы атанды

Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы болып қаза тапқан Али Хаменейдің ұлы тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 09:37 Сурет: wikimedia
Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы болып қаза тапқан Али Хаменейдің ұлы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті Iran International басылымы ақпараттандырылған дереккөздерге сілтеме жасап, Иранның Сарапшылар ассамблеясы Али Хаменейдің ұлы Моджтаба Хаменейді елдің келесі жоғарғы көшбасшысы етіп сайлағанын хабарлады.

Басылым мәліметінше, бұл шешім Ислам революциясы сақшылары корпусының (КСИР) қысымымен қабылданған.

Ал басқа бірқатар БАҚ 56 жастағы Моджтаба Хаменей әзірге жоғарғы көшбасшы лауазымына негізгі үміткер ретінде қарастырылып жатқанын жазады. Иран билігі оның тағайындалғанын 4 наурыз күні таңертең ресми түрде жариялауы мүмкін.

Аятолла Али Хаменей Иранды 1989 жылдан бері басқарған. Ол Израиль мен АҚШ жасаған шабуыл кезінде қаза тапқан. Алған жарақаттарынан оның жұбайы Мансуре Ходжасте де көз жұмды.

3 наурызда аятолланың ұлы Моджтаба Хаменейдің аман екені, қазіргі уақытта қаза тапқандардың отбасыларына көмектесіп, ел мәселелерімен айналысып жүргені белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтарды шұғыл эвакуациялау: Таяу Шығыс елдерінен жаңа рейстер ел әуежайларына келіп қонды
09:57, Бүгін
Қазақстандықтарды шұғыл эвакуациялау: Таяу Шығыс елдерінен жаңа рейстер ел әуежайларына келіп қонды
Иранның Жоғарғы көшбасшысы қаза тапты
09:15, 01 наурыз 2026
Иранның Жоғарғы көшбасшысы қаза тапты
Иранның жоғарғы рухани көшбасшысы Әли Хаменеидің жұбайы да көз жұмды
20:08, 02 наурыз 2026
Иранның жоғарғы рухани көшбасшысы Әли Хаменеидің жұбайы да көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
12:59, Бүгін
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
12:43, Бүгін
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
12:28, Бүгін
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
11:59, Бүгін
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: