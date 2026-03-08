Иран жоғары көшбасшысын жаңадан сайлады
Сурет: freepik
Иранның жоғарғы көшбасшысын таңдауға жауапты органның мүшелері кандидатқа қатысты шешім қабылдағандарын айтты, бірақ оның аты-жөні әлі жарияланған жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.
Иранда жоғарғы көшбасшы лауазымына үміткер таңдалды, бірақ оның аты-жөні әлі ашып айтылмайды, деп жазады Al Jazeera ирандық БАҚ-қа сілтеме жасай отырып.
"Сарапшылар кеңесі мүшелерінің көпшілігі мақұлдаған ең қолайлы үміткер анықталды", – деді Хузестан провинциясынан болатын, орган мүшесі Мохсен Хейдари.
Аталған процеске қатысушылардың тағы бірі Мұхаммед Мехди Мирбагери Fars агенттігі жариялаған видеода "көпшіліктің көзқарасын көрсететін нық пікірге қол жеткізілгенін" растайды.
Аятолла Әли Хаменеи 1989 жылдан бастап Иранды басқарды. Ол Израиль мен АҚШ-тың әуе шабуылы кезінде қаза тапты. Оның әйелі Мансуре Ходжасте де алған жарақаттарынан қайтыс болды. 3 наурызда аятолланың ұлы Моджтаб Хаменеидің тірі, дені сау екені белгілі болды. Оның қаза тапқан отбасы істерімен және елдегі мәселелермен айналысып жатқаны айтылды.
