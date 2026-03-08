#Референдум-2026
Әлем

Иран жоғары көшбасшысын жаңадан сайлады

Иран, аятолла, сайлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.03.2026 16:05 Сурет: freepik
Иранның жоғарғы көшбасшысын таңдауға жауапты органның мүшелері кандидатқа қатысты шешім қабылдағандарын айтты, бірақ оның аты-жөні әлі жарияланған жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Иранда жоғарғы көшбасшы лауазымына үміткер таңдалды, бірақ оның аты-жөні әлі ашып айтылмайды, деп жазады Al Jazeera ирандық БАҚ-қа сілтеме жасай отырып.

"Сарапшылар кеңесі мүшелерінің көпшілігі мақұлдаған ең қолайлы үміткер анықталды", – деді Хузестан провинциясынан болатын, орган мүшесі Мохсен Хейдари.

Аталған процеске қатысушылардың тағы бірі Мұхаммед Мехди Мирбагери Fars агенттігі жариялаған видеода "көпшіліктің көзқарасын көрсететін нық пікірге қол жеткізілгенін" растайды.

Аятолла Әли Хаменеи 1989 жылдан бастап Иранды басқарды. Ол Израиль мен АҚШ-тың әуе шабуылы кезінде қаза тапты. Оның әйелі Мансуре Ходжасте де алған жарақаттарынан қайтыс болды. 3 наурызда аятолланың ұлы Моджтаб Хаменеидің тірі, дені сау екені белгілі болды. Оның қаза тапқан отбасы істерімен және елдегі мәселелермен айналысып жатқаны айтылды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп Иранның жоғарғы көшбасшысын жою себебін атады
13:44, 02 наурыз 2026
Трамп Иранның жоғарғы көшбасшысын жою себебін атады
Дональд Трамп өзін АҚШ-тың жаңа президенті деп жариялады
12:45, 06 қараша 2024
Дональд Трамп өзін АҚШ-тың жаңа президенті деп жариялады
АҚШ-пен жүргізіліп жатқан келіссөздер ары қарай өз жалғастығын таба ма - Иран СІМ жауабы
12:57, 14 маусым 2025
АҚШ-пен жүргізіліп жатқан келіссөздер ары қарай өз жалғастығын таба ма - Иран СІМ жауабы
В UFC "отменили" возвращение Конора Макгрегора
21:02, Бүгін
21:02, Бүгін
В UFC "отменили" возвращение Конора Макгрегора
"Астана" с разгрома стартовала в новом сезоне КПЛ
20:20, Бүгін
20:20, Бүгін
"Астана" с разгрома стартовала в новом сезоне КПЛ
Почему Арман Царукян может не получить титульный бой в UFC после массовой драки
19:44, Бүгін
19:44, Бүгін
Почему Арман Царукян может не получить титульный бой в UFC после массовой драки
Ничейным результатом завершился матч "Кайсар" - "Женис" в первом туре КПЛ
18:51, Бүгін
18:51, Бүгін
Ничейным результатом завершился матч "Кайсар" - "Женис" в первом туре КПЛ
