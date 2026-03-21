Терроризм тұрғысынан әлемдегі ең қауіпті өңір аталды
ТАСС мәліметінше, Африкадағы Сахель өңірі үшінші жыл қатарынан халықаралық терроризмнің эпицентрі болып қалып отыр. Бұл өңірге әлемдегі терактілер мен шабуылдардан қаза тапқандардың шамамен жартысы тиесілі.
"Терроризм эпицентрі Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадан Сахель өңіріне ауысты. Сахараның оңтүстігін қамтитын бұл аймақта 2007 жылдан бері терроризм құрбандарының саны он есе артты", – делінген баяндамада.
Институт сарапшыларының есебінше, өткен жылы әлемде террористердің қолынан 5 582 адам қаза тапқан, олардың шамамен жартысы Сахельде өлтірілген.
2025 жылы терроризмнен ең көп зардап шеккен он елдің алтауы осы өңірде орналасқан. Олар: Буркина-Фасо, Мали, Нигерия, Сомали, Нигер және Камерун.
Әлемдегі ең қауіпті өңір саналатын Сахельде көптеген террористік топтар әрекет етеді.
Баяндамада Африкада Сахельден радикалды топтардың Гвинея шығанағы бағытына қарай жылжу үрдісі байқалып отырғаны айтылған. Бұл Бенин, Кот-д’Ивуар және Того елдеріне қауіп төндіреді.
