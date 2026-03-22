#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Әлем

Иран Израильдің ядролық нысаны орналасқан аймаққа шабуыл жасады: ондаған адам зардап шекті

Иран Израильдің ядролық нысаны орналасқан аймаққа шабуыл жасады: ондаған адам зардап шекті
Иран Израильдің басты ядролық нысаны орналасқан аймаққа шабуыл жасауға әрекеттенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Израильдің 12-арнасының мәліметінше, зымыранды әуеде қағып түсіру кезінде оның сынықтары жерге құлаған. Соның салдарынан көпқабатты тұрғын үй қирап, өрт шыққан. Жалпы саны 33 адам зардап шекті. Олардың ішінде 10 жастағы бала бар.

Айта кетейік, бұл түн ортасынан бері Димона қаласы мен оның маңына жасалған жетінші шабуыл. Әлеуметтік желілерде оқиға орнынан түсірілген бейнежазбалар таралуда. Сонымен қатар, басылымның хабарлауынша, демалыс күндері Иран аумағында Израиль тарапынан ондаған нысанға соққы жасалған. Бұл нысандар қару-жарақ пен Израильге бағытталатын баллистикалық зымырандарды өндіру және сақтау үшін пайдаланылған.

Шабуылдар зымыран ұшыру қондырғыларына, әуе қорғаныс жүйелеріне және әскери базаларға бағытталған. Нысандар қатарында Ислам революциясы сақшылар корпусының баллистикалық зымырандарға қажетті негізгі компоненттерін өндіретін зауыттары, бөлшектер қоймалары және зымыран отынын шығаратын Иран Қорғаныс министрлігіне қарасты кешен бар.

Израиль қорғаныс армиясының (ЦАХАЛ) мәліметінше, бұл соққылар баллистикалық зымырандарға қажетті компоненттерді өндіру мүмкіндігін айтарлықтай төмендеткен. Сонымен қатар, Иран астанасында орналасқан әуе қорғаныс жүйелері де нысанаға алынған.

Әскерилердің айтуынша, бұл Иранның маңызды әскери инфрақұрылымына бағытталған тереңдетілген операцияның жалғасы. Мұндай әрекеттер зымыран жасау мүмкіндігін шектеу мақсатында әрі қарай да жалғасады.

Бұған дейін Трамп Иранға Ормуз бұғазын ашу үшін 48 сағат уақыт бергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Иран президенттері бір-біріне құттықтау хат жолдады
NASA Иран ядролық нысаны тұсынан күшті жылу жарылыстарын тіркеді
Израиль Тегеранға әуеден шабуыл жасады. Иран президенті жарақат алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: