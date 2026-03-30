"Звездных войн" фильміндегі роботтың басы миллион долларға сатылды
Жуырда Лос-Анджелестегі Propstore аукционында C-3PO роботының басы сатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аукцион үйінің мәліметінше, бұл реквизит "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар" фильмінде қолданылған. Лот коллекционерлер үшін қолжетімді жалғыз дана болған.
"C-3PO "Новой надежде" фильмінде экрандағы алғашқы диалогты айтқан кейіпкер және "Звездные войны" фильмінің барлық тоғыз бөлімінде көрінген санаулы кейіпкерлердің бірі. Бұл оны кино тарихындағы ең есте қаларлық роботтардың біріне айналдырады", – делінген лот сипаттамасында.
Бастапқыда оның бағасы 350 мыңнан 700 мың долларға дейін бағаланған. Алайда The Guardian мәліметінше, роботтың басы 1 058 400 АҚШ долларына сатылған.
Бұған дейін Тимур Бекмамбетовтың фильмі мен Сильвестр Сталлоненің қызы Голливудтағы "ең нашарлар" тізіміне енгенін жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript