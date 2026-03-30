Әлем

"Звездных войн" фильміндегі роботтың басы миллион долларға сатылды

&quot;Звездных войн&quot; фильміндегі роботтың басы миллион долларға сатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 11:55 Сурет: propstoreauction
Жуырда Лос-Анджелестегі Propstore аукционында C-3PO роботының басы сатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аукцион үйінің мәліметінше, бұл реквизит "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар" фильмінде қолданылған. Лот коллекционерлер үшін қолжетімді жалғыз дана болған.

"C-3PO "Новой надежде" фильмінде экрандағы алғашқы диалогты айтқан кейіпкер және "Звездные войны" фильмінің барлық тоғыз бөлімінде көрінген санаулы кейіпкерлердің бірі. Бұл оны кино тарихындағы ең есте қаларлық роботтардың біріне айналдырады", – делінген лот сипаттамасында.

Бастапқыда оның бағасы 350 мыңнан 700 мың долларға дейін бағаланған. Алайда The Guardian мәліметінше, роботтың басы 1 058 400 АҚШ долларына сатылған.

Сурет: Facebook/PropStore

Бұған дейін Тимур Бекмамбетовтың фильмі мен Сильвестр Сталлоненің қызы Голливудтағы "ең нашарлар" тізіміне енгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
KitKat компаниясының шоколад ұрлығына берген жауабы 20 миллион қаралым жинады
14:48, Бүгін
KitKat компаниясының шоколад ұрлығына берген жауабы 20 миллион қаралым жинады
Эйнштейннің хаты аукционда төрт миллион долларға сатылды
10:45, 13 қыркүйек 2024
Эйнштейннің хаты аукционда төрт миллион долларға сатылды
Марадонаның жыртылған футболкасы 179 мың долларға сатылды
12:27, 26 желтоқсан 2025
Марадонаның жыртылған футболкасы 179 мың долларға сатылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Бүгін
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
17:59, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
17:47, Бүгін
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
17:16, Бүгін
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
