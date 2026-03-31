Трамп араб елдерін әскери шығындарды төлеуге тартпақшы
Оның айтуынша, АҚШ пен Иран арасындағы диалог жария мәлімдемелерге қарамастан жақсы жүріп жатыр, өйткені ашық айтылған сөздер кейде нақты келіссөздердің шынайы барысын толық көрсетпейді.
"Президентке мұндай бастама ұсыну қызықты болар еді деп ойлаймын. Бұл мәселе бойынша нақты алдын ала ештеңе айта алмаймын, бірақ оның мұндай идеясы бар екенін білемін. Жария айтылған сөздер жеке кездесулердегі пікірлерден өзгеше болуы мүмкін", – деді Ливитт.
Сондай-ақ ол АҚШ Иранның әскери-теңіз күштеріне жойқын соққылар жасап жатқанын айтты.
Oxu.Az басылымының жазуынша, берілген мәліметке сәйкес, 150-ден астам кеме істен шығарылған, оның ішінде ірі кемелердің 92%-ы. Сонымен қатар, Иранның зымыран, ұшқышсыз ұшу аппараттары және әскери-теңіз өндірісіне қатысты нысандарының шамамен 70%-ы зақымданған немесе толық жойылған.
Осы жағдайға байланысты Дональд Трамп Иранның электр станциялары мен энергетикалық инфрақұрылымына жоспарланған соққыларды кейінге қалдырып, 10 күндік үзіліс жариялаған.
Ливиттің сөзінше, бұл – Иран үшін АҚШ-пен келісімге келіп, ядролық бағдарламадан біржола бас тартуға және терроризмді қолдауды тоқтатуға берілген ерекше мүмкіндік.
Бұған дейін Иранда 450-ден астам әйел мен бала қаза тапқанын жазғанбыз.