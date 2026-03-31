Әлем

Танымал авиакомпанияның ұшағы әуеге көтерілісімен жанып кетті

Танымал авиакомпанияның ұшағы әуеге көтерілісімен жанып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 12:36 Сурет: pexels
29 наурызда Бразилияда ұшақтың ұшып көтерілу кезінде қозғалтқышының бірі өртеніп кетті. Оқиға Delta Air Lines әуе компаниясының ұшағында болған. Гуарульюс әуежайынан Атланта қаласына бағыт алған ұшақ жарылыстан кейін шұғыл түрде әуежайға қайта қонды, деп хабарлайды Zakon.kz.

CNN Brasil мәліметінше, ұшақ Гуарульюстен 22:49-да ұшып шығып, көп ұзамай қайта оралған. Қону кезінде оны өрт сөндіру және құтқару қызметі қарсы алған.

Әуе компаниясының хабарлауынша, жолаушылар кейін автобуспен терминалға жеткізілген. Азаматтық қорғаныс қызметі мен әуежай әкімшілігі жолаушылар мен экипаж мүшелерінің ешқайсысы зардап шекпегенін растады.

YouTube-та жарияланған видеода ұшып шыққаннан кейін көп ұзамай ұшақтың сол жақ қозғалтқышының өртенгені көрінеді. Жарылыс салдарынан жанған бөлшектер әуежай аумағындағы шөптің үстіне түсіп, өртке себеп болған.

Аудиожазбада диспетчерлердің ұшқыштарға "қанатта өрт шықты" деп ескерту жасағаны естіледі. Delta Air Lines ресми сайтында бұл рейстің тоқтатылғаны хабарланды.

Әуежай мәліметіне сәйкес, оқиғаға байланысты 14 рейс басқа бағытқа жіберіліп, 28 рейс (ұшып келетін және ұшып кететін) толықтай тоқтатылған.

Бұған дейін Колумбияда әскери ұшақ апатқа ұшырап, 60-тан астам адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
