Танымал авиакомпанияның ұшағы әуеге көтерілісімен жанып кетті
CNN Brasil мәліметінше, ұшақ Гуарульюстен 22:49-да ұшып шығып, көп ұзамай қайта оралған. Қону кезінде оны өрт сөндіру және құтқару қызметі қарсы алған.
Әуе компаниясының хабарлауынша, жолаушылар кейін автобуспен терминалға жеткізілген. Азаматтық қорғаныс қызметі мен әуежай әкімшілігі жолаушылар мен экипаж мүшелерінің ешқайсысы зардап шекпегенін растады.
YouTube-та жарияланған видеода ұшып шыққаннан кейін көп ұзамай ұшақтың сол жақ қозғалтқышының өртенгені көрінеді. Жарылыс салдарынан жанған бөлшектер әуежай аумағындағы шөптің үстіне түсіп, өртке себеп болған.
Аудиожазбада диспетчерлердің ұшқыштарға "қанатта өрт шықты" деп ескерту жасағаны естіледі. Delta Air Lines ресми сайтында бұл рейстің тоқтатылғаны хабарланды.
Әуежай мәліметіне сәйкес, оқиғаға байланысты 14 рейс басқа бағытқа жіберіліп, 28 рейс (ұшып келетін және ұшып кететін) толықтай тоқтатылған.
