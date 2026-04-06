Әлем

Ұлыбритания тұрғыны онлайн-казинодағы ақау салдарынан 20 млн теңгеден айырылуы мүмкін

Фото: unsplash
Ұлыбритания тұрғыны онлайн-казинодағы техникалық ақау салдарынан 33 мың фунт стерлинг (шамамен 20 млн теңге) ұтысынан айырылуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Metro басылымының мәліметінше, 2026 жылғы 16 наурызда 47 жастағы күтуші Джемма Брэдли Jackpot Drop ойынында 47 мың фунттан астам (29,4 млн теңге) ұтып алған. Әйел банктік шотына мүмкін болған ең жоғары сома — 33 мың фунтты (шамамен 20 млн теңге) шығарып үлгерген. Қалған бөлігін келесі күні алуды жоспарлаған.

Алайда бір күннен кейін Брэдли өз аккаунтына кіре алмай қалған. Кешке казино өкілі хабарласып, техникалық ақау болғанын айтып, ақшаны қайтаруды талап еткен. Белгілі болғандай, ақау орын алған 40 минут ішінде қалыпты кезеңдегі 518 джекпоттың орнына 35 мыңнан астам джекпот тіркелген.

"Мен қатты күйзеліп отырмын. Дұрыс ұйықтай алмаймын", – дейді Брэдли.

Оның айтуынша, ол ұтыс ақшасына ипотекалық қарызын жауып, анасының жайлы қарттық өмірін қамтамасыз етуді жоспарлаған. Әйел ақау өз кінәсінен болмағанын айтып отыр, бірақ қажет болса ақшаны қайтаруға дайын екенін жеткізді.

Бұған дейін Шымкентте заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырған топтың қызметі тоқтатылғаны хабарланған болатын. Күдіктілер екі жыл бойы TikTok және YouTube платформаларында TauBrat парақшасы арқылы "Тринька" атты заңсыз құмар ойындарын тікелей эфирде өткізген.

Айгерим Тарина
