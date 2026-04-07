#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Әлем

Қытайдың мемлекеттік қарызы тарихи межеден өтті

Китайский юань, китайские юани, юань, юани, валюта Китая , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 09:23 Фото: freepik
Қытайдың мемлекеттік қарызы алғаш рет Еуропалық одақтың жиынтық қарызынан асып түсті. Бұл жаһандық қарыз құрылымындағы елеулі өзгерісті көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Naked Science басылымының жазуынша, 2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарысынан кейін АҚШ, Қытай және Еуропа әртүрлі экономикалық бағытта дамыды. Еуропа қарыз өсімін салыстырмалы түрде шектеулі деңгейде ұстап тұрса, АҚШ пен Қытай, керісінше, оны жылдам қарқынмен арттырды. Бұл үрдіс әсіресе 2020 жылдан кейін айқын байқалды.

2025 жылға қарай Қытайдың мемлекеттік қарызы 18,7 трлн долларға жетіп, алғаш рет ЕО-ның 17,6 трлн долларлық көрсеткішінен асты. Бұл өзгеріс соңғы жиырма жылда Қытайдың қарызы қаншалықты жылдам өскенін айқын көрсетеді.

2008 жылы АҚШ-тың мемлекеттік қарызы 10,9 трлн долларды құрап, ЕО-ның 10,7 трлн долларлық деңгейіне жуық болды. Ал 2025 жылға қарай ол 38,3 трлн долларға дейін өсіп, Еуропаның көрсеткішінен 20,7 трлн долларға асып түсті. Қытайдың қарызы 2008 жылғы 1,2 трлн доллардан бастап, орта есеппен жылына шамамен 17%-ға өсіп отырған. Осындай қарқынның арқасында ол жиырма жылға жетпейтін уақыт ішінде ЕО-ны басып озды.

2008 жылдан бері АҚШ-тың мемлекеттік қарызы жыл сайын орта есеппен 7,7%-ға өссе, ЕО-да бұл көрсеткіш шамамен 3% болды. Еуроодақтағы қарыз өсімінің баяу болуы ішінара АҚШ пен Қытаймен салыстырғанда экономиканың номиналды өсімінің әлсіздігімен түсіндіріледі.

Сонымен қатар, бұл Еуропада 2010–2012 жылдары шарықтау шегіне жеткен қарыз дағдарысынан кейін енгізілген қатаң бюджеттік шектеулердің нәтижесі болып табылады.

Бұған дейін Алматыда тұрғын үйді қай аудандардан тиімді сатып алуға болатыны туралы жазған едік: арзан аудандар табыстылық жағынан орталықтан озып келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
АҚШ-тың мемлекеттік қарызы рекордтық сомаға дейін өсті
Жұманғарин Қазақстанның мемлекеттік қарызы туралы айтты
Қытайдың басты мерекелерінің бірінде Димаш тарихи тылсым орында өнер көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
Восходящая звезда борьбы за минуту сокрушил японца на ЧА-2026, представляя там Казахстан
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: