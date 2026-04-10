#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
479.82
559.9
6.15
Әлем

Ерлі-зайыптылар алты баласын жылдар бойы аштықта ұстап, жәндіктер жеуге мәжбүрлеген

Фото: freepik
АҚШ-та ерлі-зайыпты жұп алты баласына ұзақ уақыт бойы қатыгездік көрсеткені үшін айыпталды. 38 жастағы Кейси Кано мен 35 жастағы Мэри Кано балаларға жүйелі түрде зорлық-зомбылық жасап, оларды тамақтан қағып отырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az мәліметінше, ерлі-зайыптыларға бірнеше эпизод бойынша қатыгездік көрсету, ата-аналық міндеттерін орындамау және кәмелетке толмағандарды заңсыз әрекеттерге тарту фактілері бойынша айып тағылған.

Прокурорлардың айтуынша, 2018–2022 жылдар аралығында балалар белдікпен ұрып-соғылған. Олардың денесінен көгерген іздер мен қан кету белгілері анықталған. Сондай-ақ оларды бірнеше күн бойы тамақсыз қалдырған жағдайлар болған.

Балалардың өздерінің айтуынша, аштықтан олар көгерген тағамды, жәндіктерді, иттің жемін және шөп жеуге мәжбүр болған. Кейбір жазалау түрлері қорлау әрекеттерімен қатар жүрген.

Оқиға болған кезде балалардың жасы бір мен тоғыз жас аралығында болған.

Бұған дейін Қырғызстанда қазақстандық әйелдің діни және моральға қайшы рәсімдер үшін балалар сатып алғаны туралы хабарланған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда ұрлық жасады деген күдікпен ерлі-зайыптылар ұсталды
19:39, 20 қараша 2023
Алматыда ұрлық жасады деген күдікпен ерлі-зайыптылар ұсталды
Францияда зейнеткерлер көршісін бес жыл бойы тұтқында ұстап, азаптаған
09:12, 23 қазан 2025
Францияда зейнеткерлер көршісін бес жыл бойы тұтқында ұстап, азаптаған
Павлодарда мас күйінде көлік жүргізген ерлі-зайыпты жазаланды
17:22, 05 сәуір 2025
Павлодарда мас күйінде көлік жүргізген ерлі-зайыпты жазаланды
"Кошмар" узбекских боксёров из Казахстана сотворил чудо в финале чемпионата Азии
10:49, Бүгін
"Кошмар" узбекских боксёров из Казахстана сотворил чудо в финале чемпионата Азии
Чемпионат Азии по борьбе: автор громкой сенсации на ЧК-2025 проиграл в первой же схватке
10:47, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: автор громкой сенсации на ЧК-2025 проиграл в первой же схватке
Дастан Сатпаев получил государственную премию "Дарын"
10:38, Бүгін
Дастан Сатпаев получил государственную премию "Дарын"
Футбольные судьи из Узбекистана оказались круче казахстанских: они отработают на ЧМ-2026
10:03, Бүгін
Футбольные судьи из Узбекистана оказались круче казахстанских: они отработают на ЧМ-2026
