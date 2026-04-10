Ерлі-зайыптылар алты баласын жылдар бойы аштықта ұстап, жәндіктер жеуге мәжбүрлеген
Oxu.Az мәліметінше, ерлі-зайыптыларға бірнеше эпизод бойынша қатыгездік көрсету, ата-аналық міндеттерін орындамау және кәмелетке толмағандарды заңсыз әрекеттерге тарту фактілері бойынша айып тағылған.
Прокурорлардың айтуынша, 2018–2022 жылдар аралығында балалар белдікпен ұрып-соғылған. Олардың денесінен көгерген іздер мен қан кету белгілері анықталған. Сондай-ақ оларды бірнеше күн бойы тамақсыз қалдырған жағдайлар болған.
Балалардың өздерінің айтуынша, аштықтан олар көгерген тағамды, жәндіктерді, иттің жемін және шөп жеуге мәжбүр болған. Кейбір жазалау түрлері қорлау әрекеттерімен қатар жүрген.
Оқиға болған кезде балалардың жасы бір мен тоғыз жас аралығында болған.
Бұған дейін Қырғызстанда қазақстандық әйелдің діни және моральға қайшы рәсімдер үшін балалар сатып алғаны туралы хабарланған.