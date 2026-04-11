Әлем

Иран делегациясы АҚШ-пен келіссөз жүргізу үшін Пәкістанға келді

Иран делегациясы АҚШ-пен келіссөз жүргізу үшін Пәкістанға келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.04.2026 11:49 Сурет: Telegram/IRNA
Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф бастаған делегация Исламабадқа бейбіт келіссөздер өткізу үшін келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Pakistan TV мәліметінше, 11 сәуір күні Исламабад қаласында Иран мен АҚШ арасында келіссөздер жоспарланған. Иран делегациясын қарсы алған Пәкістан премьер-министрінің орынбасары, сенатор Ишак Дар тараптар сындарлы диалог жүргізеді деген үміт білдіріп, Пәкістанның қақтығысты ұзақ мерзімді әрі тұрақты шешуге көмектесуге дайын екенін айтты.

Сонымен қатар Исламабадқа Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи де келді.

"Бірі – басты келіссөз жүргізуші, екіншісі – Иран үкіметінің өкілі. Екеуі де өте маңызды тұлғалар", – деп хабарлады Pakistan TV.

АҚШ тарапынан басты келіссөз жүргізуші болып Джей Ди Вэнс тағайындалған. CBS News журналисі Дженнифер Джейкобс өзінің X желісіндегі парақшасында АҚШ вице-президенті мінген Air Force Two ұшағы Пәкістанға барар жолда жанармай құю үшін Парижге қонғанын жазды.

Желі қолданушылары пікірлерде америкалықтарды асығуға шақырған, өйткені ирандық делегация Пәкістан астанасына әлдеқашан жетіп қойған.

Зейнетақы жинақтарынан ақша алуға көмектесемін деп сан соқтырған алаяққа үкім кесілді
