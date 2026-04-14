Әлемнің бір аймағында алып ақ акулалар жұмбақ түрде жоғалып кетті
Oxu.Az басылымының CBS News-ке сілтеме жасап жазуынша, бұл өңірде бұрын ақ акулалар өте көп болған: жыл сайын шамамен 250–300 акула байқалатын.
Алайда соңғы бірнеше жылда бұл аймақта акулалар біртіндеп азайып, мүлде жоғала бастаған. Оңтүстік Африка Республикасы 1991 жылы алып ақ акулаларды қорғауға алған алғашқы елдердің бірі болған. Қазір мамандар бұл түрдің жергілікті деңгейде жойылып кету қаупі бар екенін айтады.
Оңтүстік Африканың ұлттық парктеріндегі теңіз биологы Элисон Кок 2015 жылы ерекше фотосуреттер алған. Дайверлер акулалардың денесінде біркелкі кесілген іздері бар өлекселерді түсіріп жіберген. Бұл жағдайға косаткалар күдікті ретінде қарастырылған.
Екі жылдан кейін жағалауға дәл осындай жарақаттары бар алып ақ акулалардың өлекселері жиі шыға бастаған. Сараптама нәтижесі косаткалардың акуланың бауырын ғана жейтінін көрсетті. Себебі бауыр — ең қуатты энергия беретін мүше, ол жәбірленуші денесінің шамамен үштен бірін құрайды.
Осы себепті жыртқыш болуға үйренбеген алып ақ акулалар бұл аумақтан кетіп, жағалау бойымен басқа өңірлерге ауысқан болуы мүмкін.
