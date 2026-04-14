#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Әлем

Әлемнің бір аймағында алып ақ акулалар жұмбақ түрде жоғалып кетті

Әлемнің бір аймағында алып ақ акулалар жұмбақ түрде жоғалып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 10:39 Сурет: wikipedia
Оңтүстік Африка Республикасының астанасы Кейптаун маңындағы сулардан алып ақ акулалар кенеттен жоғалып кеткен. Ғалымдар мен табиғатты қорғаушылар бұл жағдайдың себебін анықтауға тырысуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының CBS News-ке сілтеме жасап жазуынша, бұл өңірде бұрын ақ акулалар өте көп болған: жыл сайын шамамен 250–300 акула байқалатын.

Алайда соңғы бірнеше жылда бұл аймақта акулалар біртіндеп азайып, мүлде жоғала бастаған. Оңтүстік Африка Республикасы 1991 жылы алып ақ акулаларды қорғауға алған алғашқы елдердің бірі болған. Қазір мамандар бұл түрдің жергілікті деңгейде жойылып кету қаупі бар екенін айтады.

Оңтүстік Африканың ұлттық парктеріндегі теңіз биологы Элисон Кок 2015 жылы ерекше фотосуреттер алған. Дайверлер акулалардың денесінде біркелкі кесілген іздері бар өлекселерді түсіріп жіберген. Бұл жағдайға косаткалар күдікті ретінде қарастырылған.

Екі жылдан кейін жағалауға дәл осындай жарақаттары бар алып ақ акулалардың өлекселері жиі шыға бастаған. Сараптама нәтижесі косаткалардың акуланың бауырын ғана жейтінін көрсетті. Себебі бауыр — ең қуатты энергия беретін мүше, ол жәбірленуші денесінің шамамен үштен бірін құрайды.

Осы себепті жыртқыш болуға үйренбеген алып ақ акулалар бұл аумақтан кетіп, жағалау бойымен басқа өңірлерге ауысқан болуы мүмкін.

Айта кетейік, бұған дейін ғалымдар жартылай ғана ұйықтайтын ерекше жануарды анықтаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырау облысында бір отбасы жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
12:16, 02 қаңтар 2026
Қазақстан азаматы Польшада жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
14:24, 26 ақпан 2026
Семейде жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен жас келіншек өлі күйінде табылды
19:11, 03 маусым 2024
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
13:55, Бүгін
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
13:37, Бүгін
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
13:19, Бүгін
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: