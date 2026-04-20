#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Әлем

Қытайлық әйелдің миынан 8 сантиметрлік құрт алынды

20.04.2026 21:20 Фото: pexels
Қытайда хирургтер қауіпті паразитті алып тастау бойынша күрделі операция жасады. 61 жастағы әйелдің миынан ұзындығы 8 сантиметр болатын құрт алынды. Науқас әртүрлі неврологиялық ауруларға ұқсас белгілерге шағымданғанымен, дәрігерлер ұзақ уақыт бойы нақты диагноз қоя алмаған.

Ерекше операция Қытайдың Гуандун провинциясындағы бір клиникада жасалған. Бұл туралы South China Morning Post басылымы жазды.

Белгілі болғандай, әйел ұзақ уақыт бойы түсініксіз денсаулық мәселелерінен зардап шеккен. Ол бірнеше жыл бойы бас терісі мен аяқ-қолдарының ұюына, суыққа сезімталдықтың жоғарылауына және құрысу ұстамаларына шағымданған. Алғашқы белгілер 2021 жылы омыртқаға жасалған операциядан кейін пайда болған, бірақ оның себебі анықталмаған.

Нақты диагноз нейровизуализация (миды тексеру) кезінде қойылған. Дәрігер ми тіндерінен паразиттің қозғалғанын көрсететін "туннель тәрізді" ізді анықтаған. Операциядан кейін науқастың жағдайы айтарлықтай жақсарған.

Сурет: South China Morning Post

Дәрігерлер паразиттің пайда болуын әйелдің жас кезіндегі оқиғамен байланыстырады. Науқастың есіне түскендей, жасөспірім кезінде анасы жабайы бақаның аяғын тіс ауруын емдеу мақсатында оның аузына салған.

Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайлар көбіне паразиттік инфекциялармен байланысты болады. Гельминт жұмыртқалары ағзаға лас су, шикі немесе дұрыс өңделмеген тағам арқылы түсуі мүмкін.

Ағзаға енген паразиттер қан айналымы немесе тіндер арқылы таралып, орталық жүйке жүйесіне жетуі ықтимал. Кейбір түрлері мидың қорғаныш қабатын бұзып өтіп, қабыну, құрысу және неврологиялық бұзылыстар тудыруы мүмкін.

Сарапшылар мұндай инфекциялар сирек кездесетінін, бірақ қауіп лас су ішкенде немесе тексерілмеген емдеу әдістерін қолданғанда арта түсетінін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: