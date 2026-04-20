Қытайлық әйелдің миынан 8 сантиметрлік құрт алынды
Ерекше операция Қытайдың Гуандун провинциясындағы бір клиникада жасалған. Бұл туралы South China Morning Post басылымы жазды.
Белгілі болғандай, әйел ұзақ уақыт бойы түсініксіз денсаулық мәселелерінен зардап шеккен. Ол бірнеше жыл бойы бас терісі мен аяқ-қолдарының ұюына, суыққа сезімталдықтың жоғарылауына және құрысу ұстамаларына шағымданған. Алғашқы белгілер 2021 жылы омыртқаға жасалған операциядан кейін пайда болған, бірақ оның себебі анықталмаған.
Нақты диагноз нейровизуализация (миды тексеру) кезінде қойылған. Дәрігер ми тіндерінен паразиттің қозғалғанын көрсететін "туннель тәрізді" ізді анықтаған. Операциядан кейін науқастың жағдайы айтарлықтай жақсарған.
Дәрігерлер паразиттің пайда болуын әйелдің жас кезіндегі оқиғамен байланыстырады. Науқастың есіне түскендей, жасөспірім кезінде анасы жабайы бақаның аяғын тіс ауруын емдеу мақсатында оның аузына салған.
Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайлар көбіне паразиттік инфекциялармен байланысты болады. Гельминт жұмыртқалары ағзаға лас су, шикі немесе дұрыс өңделмеген тағам арқылы түсуі мүмкін.
Ағзаға енген паразиттер қан айналымы немесе тіндер арқылы таралып, орталық жүйке жүйесіне жетуі ықтимал. Кейбір түрлері мидың қорғаныш қабатын бұзып өтіп, қабыну, құрысу және неврологиялық бұзылыстар тудыруы мүмкін.
Сарапшылар мұндай инфекциялар сирек кездесетінін, бірақ қауіп лас су ішкенде немесе тексерілмеген емдеу әдістерін қолданғанда арта түсетінін ескертеді.