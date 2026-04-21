#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.73
546.57
6.19
Әлем

Бассейндегі ойын қайғылы оқиғаға әкелді: 12 жастағы бразилиялық қыз қаза тапты

Бассейндегі ойын қайғылы оқиғаға әкелді: 12 жастағы бразилиялық қыз қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 21:57
Бразилияда 12 жастағы қыз бассейнде болған қайғылы оқиға салдарынан көз жұмды. Достарымен ойнап жүрген кезде оның шашы су ағызу жүйесіне тартылып, су астында қалып қойған. Ол шамамен 5–10 минут бойы су астында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Star мәліметінше, оқиға 17 сәуір күні Мирассол қаласында болған. Құтқарушылар баланы судан шығарып, оқиға орнында жүрек соғысын қалпына келтіруге тырысқан. Кейін қыз шұғыл түрде Сан-Жозе-ду-Риу-Прету қаласындағы ауруханаға өте ауыр жағдайда жеткізілген.

Дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан, онда көп ағзалық жетіспеушілік пен бактериалды пневмония дамыған. 19 сәуір күні, екі күннен кейін, ол қайтыс болды.

Полиция бұл жағдайды жазатайым оқиға ретінде тіркеп, бассейн қауіпсіздік талаптарының сақталуын тексеруді бастаған.

Мәліметтерге сәйкес, қыз отбасындағы жалғыз бала болған және музыкамен белсенді айналысқан.

Бұған дейін Индонезияда ресейлік әйелді ұшақтан күштеп түсіріп, ұрлап кеткенін жазғанбыз.

Шымкент қаласының әкімі "Фосфоршылар" сарайындағы қайғылы оқиғаға қатысты түсініктеме берді
"Жайық таза қала" ЖШС көпірде қаза тапқан коммуналдық қызметкер туралы айтты
Петропавлда электр қосалқы станциясында ток соғып, 21 жастағы жұмысшы қаза тапты
