Бассейндегі ойын қайғылы оқиғаға әкелді: 12 жастағы бразилиялық қыз қаза тапты
Daily Star мәліметінше, оқиға 17 сәуір күні Мирассол қаласында болған. Құтқарушылар баланы судан шығарып, оқиға орнында жүрек соғысын қалпына келтіруге тырысқан. Кейін қыз шұғыл түрде Сан-Жозе-ду-Риу-Прету қаласындағы ауруханаға өте ауыр жағдайда жеткізілген.
Дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан, онда көп ағзалық жетіспеушілік пен бактериалды пневмония дамыған. 19 сәуір күні, екі күннен кейін, ол қайтыс болды.
Girl, 12, dies as hair gets stuck in pool suction pump while playing with pals
Полиция бұл жағдайды жазатайым оқиға ретінде тіркеп, бассейн қауіпсіздік талаптарының сақталуын тексеруді бастаған.
Мәліметтерге сәйкес, қыз отбасындағы жалғыз бала болған және музыкамен белсенді айналысқан.
